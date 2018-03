Arraiz exige a Gamarra que se disculpeante Santos por el 'caso de los Mercedes' El PSOE recuerda que en el 2008 el PP orquestó una campaña de desprestigio contra el exalcalde por un contrato similar al que ahora han adjudicado ellos J. CAMPOS LOGROÑO. Jueves, 29 marzo 2018, 23:36

La venganza, que se sirve en plato frío. Y es que, casi diez años después, el PSOE se la devuelve al PP a cuenta de los tan traídos y llevados Mercedes. Entonces y ahora la mejor oferta, según criterios técnicos; pero como en el 2008 los populares, ya con Cuca Gamarra a la cabeza, decidieron desmarcarse y tirar de las connotaciones de marca para hablar de 'despilfarro' en plena crisis económica, ayer comparecía la portavoz socialista para recordar lo sucedido y, de paso, dar el correspondiente 'tirón de orejas' a la hoy alcaldesa.

«La adjudicación por parte del Gobierno local del PP en Logroño de un nuevo coche para Alcaldía de la marca Mercedes nos remonta a una situación similar a la que ocurrió cuando Tomás Santos era alcalde y en ese momento, Cuca Gamarra, como portavoz del PP en la oposición, tuvo una actuación lamentable basada en la demagogia y la manipulación de los datos», afirmó Arraiz, quien dijo verse «en la obligación casi ética y moral» de salir en rueda de prensa después de que el PP haga ahora lo que criticó entonces.

Arraiz exigió a Gamarra que pida perdón a Santos, «al que fue desleal llegando a poner en duda su honestidad como alcalde», y reclamó al PP que renuncie públicamente a hacer política «utilizando modos torticeros y estrategias basadas en la mentira y la tergiversación sin ningún tipo de vergüenza y sin aportar nada bueno a la ciudadanía».

Beatriz Arraiz Portavoz del PSOE «Si actuase como ellos criticaríamos que tengan un Mercedes y digan que no suben las pensiones»

«Podríamos hacer lo que hicieron ellos, pese a ser perfectamente conscientes de que la propuesta para la adquisición de los nuevos coches fue la que avalaron los técnicos y, por tanto, la Junta de Gobierno local no podía desmarcarse de ella sin caer en la prevaricación, pero no lo vamos a hacer porque nosotros no somos así», aseveró Arraiz, quien añadió que «no todo vale».

La portavoz socialista, entonces concejala en el Gobierno, desveló que aquellos días del 2008 incluso Santos llamó personalmente a Gamarra para, temiéndose precisamente que pudiese ser utilizado como 'arma arrojadiza', ponerle al tanto del contrato y en ningún momento «puso problema alguno». «Pasados los meses, y posiblemente movida por otra persona, algún consejero o alguien vinculado al PP, denunció el tema en un periódico de tirada nacional y montaron toda una campaña de desprestigio que cada cierto tiempo han ido volviendo a ella».

«Si yo ahora actuara como ella, podría criticar a Gamarra por ostentación al adjudicar un contrato a Mercedes justo cuando el PP asegura que solo puede subir las pensiones el 0,25 o en España hay cientos de miles de salarios que no llegan a mil euros... no lo haré, porque sé que ha sido un procedimiento normal, como sucedió en el 2008 con Tomás Santos; así que que pidan perdón y se comprometan a no volver a hacerlo».

El PP de Logroño, por su parte, insistía ayer en que «tres Mercedes de alta gama de cerca de 140.000 euros» son incomparables con «un renting de 27.000 euros» y que tal adjudicación «solo fue un ejemplo más de los desfases de PSOE-PR que acabaron en los tribunales». Los populares no dudaron en recordar casos como el de las 'esculturas desaparecidas' y el de Logroño Turismo.

«Cuando se iniciaba la crisis económica, y nada más llegar a la Alcaldía, el bipartito adquirió un coche para el alcalde y otro para el primer teniente de alcalde, además de otros dos para los demás concejales y una furgoneta», denunciaban nuevamente los populares, quienes precisaban que «que los coches sean de la misma marca no quiere decir que sean equiparables, ya que el nuevo es de nivel inferior».

Los populares, lejos de pedir perdón como han exigido los socialistas, 'publicitaban' ayer que han ahorrado hasta 250.000 euros en vehículos y criticaban que el PSOE solo trata de lavar su «mala imagen».