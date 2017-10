Arraiz dice que Gamarra ha cumplido once de los 28 compromisos del anterior debate Juan Marín De los nuevos anuncios avanzados por la alcaldesa de Logroño, critica que la mayoría "son a largo plazo y no ha concretado ni plazos ni presupuesto" LA RIOJA Logroño Miércoles, 25 octubre 2017, 18:15

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha asegurado que de los 28 compromisos que la alcaldesa de la capital riojana, Concepción Gamarra, anunció en el anterior debate de la ciudad del año 2016, "solo se han cumplido 11". Arraiz ha precisado, en una rueda informativa que recoge Efe, que de estos once proyectos, "cuatro se han desarrollado de manera parcial" y ha lamentado que durante el último debate celebrado los días 23 y 24, Gamarra no haya explicado "los motivos de estos incumplimientos".

De los nuevos anuncios avanzados por la alcaldesa de Logroño durante el último debate, ha criticado que la mayoría "son a largo plazo y no ha concretado ni plazos ni presupuesto", por lo que ha expresado su "temor" de que el próximo año, se vuelva a hablar de ellos.

Respecto a los "incumplimientos" de las propuestas avanzadas en 2016, ha mencionado la constitución del Consejo de la Familia que "nuevamente ha vuelto a anunciar". También ha citado la creación de un sistema de control de contratos públicos de atención social, para el que "solo se ha contratado una asistencia técnica para el servicio de comidas a domicilio por los problemas que surgieron con la anterior empresa".

La portavoz socialista ha asegurado que "la alcaldesa mintió" al declarar que las obras de la ludoteca en La Cava ya han comenzado y ha resaltado como otro de sus "grandes incumplimientos" la creación de la figura del coordinador en las escuelas infantiles municipales y la implantación del bilingüismo.

Ha reprochado el estado en que se encuentra el centro de la tercera edad de San José, "en Varea aún esperan uno nuevo", y sobre el ubicado en los bajos de la antigua estación de autobuses de Logroño, ha puntualizado que "no reúne los servicios necesarios, ya que no disponen de toma de agua y no pueden instalar una cafetería".

El PP cree que Arraiz "refuerza su incapacidad para ser la líder de la oposición" El PP considera que el Debate del Estado de la Ciudad "es la oportunidad que anualmente los Grupos Municipales tienen para confrontar con el Equipo de Gobierno sobre las políticas que éste está desarrollando; y también el momento de aportar sus propuestas para que la ciudad progrese, una labor que es obligación del Gobierno pero también de la oposición". Según el PP, Beatriz Arraiz "fue incapaz de las dos cosas". Aunque dispuso "de mucho más tiempo que ninguno de los otros representantes políticos, su intervención fue decepcionante hasta para sus propios compañeros socialistas. Ella que, como cabeza visible del partido mayoritario de la oposición, debería haber liderado el debate, ni rebatió nada ni propuso nada". "Así que hoy -prosiguen- ha intentado enmendar su error convocando una rueda de prensa en la que no debe debatir ni confrontar con nadie. Se ha limitado a soltar una retahíla de mentiras y se ha quedado tan satisfecha". "Todo lo que ha dicho podía haberlo expuesto ayer pero entonces la alcaldesa le hubiera contestado y demostrado ante todos los presentes que la mayoría de los proyectos que ella considera incumplidos son proyectos en los que se está trabajando", indican. "Como sabe Arraiz -o debería saberlo después de todos los años que lleva en el Ayuntamiento incluyendo los años del despropósito del Gobierno del bipartito PSOE-PR- todos los proyectos llevan un largo proceso administrativo que debe ser cubierto antes de hacerse realidad. Lo importante es impulsarlos y desarrollarlos en todas sus fases que es lo que hace el Partido Popular, con un trabajo serio, riguroso y responsable", finalizan.

Reforma de "plazas singulares de la ciudad"

Otro de los anuncios que Gamarra no ha ejecutado durante este año ha sido la reforma de "plazas singulares de la ciudad", como La Paz y la Glorieta del Doctor Zubía, así como la redacción de una nueva ordenanza de tenencia de animales.

Respecto al Plan de Acción contra el Ruido y el Mapa de Ruidos de la ciudad, ha dicho que "hay un plan aunque no se está ejecutando y el mapa se ha licitado recientemente". Un "acuerdo cumplido parcialmente" es también la creación de la Mesa del Suelo Industrial que "solo se reunió el día de su constitución".

Sobre las sedes para las asociaciones de vecinos, en Los Lirios el "local sigue sin cederse" y para Valdegastea que "queda pendiente de ejecutar la obra", ha aclarado.

También ha criticado que "aún no se ha derribado el antiguo cuartel de la Policía Nacional, previsto en 2015" para poder construir el nuevo centro de salud de Rodríguez Paterna y ha lamentado que "no hay avances en el barrio de La Villanueva, mientras que el Ayuntamiento se ha quedado dos veces sin subvención europea".

Por último, Arráiz ha asegurado que la alcaldesa de la capital riojana debe afrontar sus incumplimientos con los logroñeses y ha lamentado que "a pesar de que el debate sobre el estado de la ciudad era el momento adecuado para dar explicaciones, Gamarra dejó pasar una vez la oportunidad de aclarar cuál es y será la realidad de Logroño".