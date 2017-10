Arraiz critica que el Ayuntamiento no favorezca el bonobús a todo estudiante La portavoz del PSOE lamenta que no se faciliten los informes para implantar medidas de transporte urbano como el billete único Á. AZCONA LOGROÑO. Sábado, 14 octubre 2017, 00:22

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, criticó ayer la falta de colaboración del equipo de Gobierno con el defensor del Pueblo «al no querer mostrar los informes requeridos para conocer la situación del transporte urbano de Logroño con el fin de emitir una tarjeta con descuento para todos los estudiantes».

Desde el PSOE, según relató ayer en rueda de prensa acompañada por el secretario general de Juventudes Socialistas de Logroño, Roberto García, se envió una carta al defensor del Pueblo solicitando que dicha tarjeta fuera también para ciudadanos de fuera que vivieran en la ciudad y que estuvieran estudiando, tanto en la Universidad como en institutos, lo que afectaría a unos 1.400 estudiantes de menos de 30 años.

Tras recibir la queja, el Defensor del Pueblo solicitó información, tanto al Gobierno regional como al Ayuntamiento sobre esta situación, pero este último «no envío la documentación», según el escrito remitido por el Defensor del Pueblo, en el que también se informaba de que desde la Consejería de Fomento se habían puesto en contacto con este órgano de defensa del ciudadano para proponer y plantear de manera concreta la creación de un billete único como fórmula de coordinación del transporte interurbano e urbano, «sin que haya obtenido respuesta al respecto».

LA FRASEBeatriz Arraiz Portavoz del PSOE «Planteamos que no haya que estar empadronado en Logroño para tener descuentos»

Desde el PSOE «lamentan» que el Ayuntamiento de Logroño «siempre se haya mostrado opaco y no haya mostrado los informes requeridos». «Seguimos a la espera», indicó, pero así se demuestra que «no hay transparencia»

Nueva moción

Arraiz destacó que la ampliación de la tarjeta de estudiante, además de los descuentos, «prima y facilita la movilidad sostenible» y consideró que «lo grave» es que el Consistorio no facilite la información que el defensor del Pueblo requiere para tener un criterio al respecto». «Como vemos, el Ayuntamiento es el problema, el equipo de Gobierno no mueve ficha ni de cara a la oposición ni al defensor del Pueblo» y, por todo ello, el PSOE «llevará este asunto al pleno si no hay actuaciones por parte del equipo de Gobierno y apoyaremos a Juventudes en las vías que quiera utilizar».

Como recordó, ya en junio de 2016 «ya pidieron que la tarjeta de estudiantes de Logroño para el transporte urbano fuera también para ciudadanos que vivieran en la ciudad y que estuvieran estudiando, tanto en la Universidad como en institutos». Ahora de nuevo recuperarán la misma moción para plantearla en sesión plenaria, «aunque con un enfoque distinto», resumió la portavoz socialista.