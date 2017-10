Arraiz asegura que «el incumplimiento y la decepción» definen la gestión de Gamarra La portavoz socialista en el Ayuntamiento afirma que "la trayectoria del proyecto de la Casa del Cuento, con derrumbe incluido, se convierte en una alegoría de la forma de gobernar de Gamarra y del PP" LA RIOJA Martes, 24 octubre 2017, 15:54

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha asegurado que, "transcurridos dos años del segundo mandato" de la alcaldesa de la ciudad, Concepción Gamarra, ha confirmado que "el incumplimiento y la decepción son las dos palabras que mejor definen su gestión".

Arraiz, durante su intervención en la segunda sesión del debate sobre el estado de la ciudad, ha declarado que "la trayectoria del proyecto de la Casa del Cuento, con derrumbe incluido, se convierte en una alegoría de la forma de gobernar de Gamarra y del PP", con "promesas constantes que llegan tarde o permanecen olvidadas en un cajón". Durante el último año, ha criticado, el Gobierno municipal "solo ha sido capaz de licitar 24 actuaciones menores, 20 en los dos últimos meses, y de las cuatro restantes, tres están adjudicadas, aunque aún no se han iniciado y tan solo una ha conseguido finalizar, la adecuación del Punto Limpio".

La inversión municipal es "un factor clave en la generación de empleo en la ciudad", ha dicho, y, a pesar de que los datos de desempleo han ido mejorando en Logroño, "todavía tenemos en nuestra ciudad cerca de 9.000 parados", además de que "hoy viven 4.432 jóvenes menos que hace cinco años".

Entre otras iniciativas, ha reclamado "un pacto por el empleo" con sindicatos y empresarios, que "involucre más a los agentes sociales en la tarea de reducir el número de parados y la mejora de las condiciones laborales".

Arraiz ha propuesto "incentivar que todas las concesionarios de coches de Avenida de Burgos y otras zonas puedan trasladarse al polígono Las Cañas para crear la 'Ciudad del automóvil' en estos terrenos"; así como permutar suelo en condiciones preferentes a las empresas afectadas por los Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) industriales.

Respecto a la fiscalizad municipal, ha reconocido que es "mentira" que el PP baje los impuestos, ya que de 2012 a 2016 "aumentó la presión fiscal por habitante el 0,54 por ciento" y este año "lo que pretenden es subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 4 por ciento con la excusa de la reducción de los ingresos en Plusvalías".

Ha reprochado la "falta de diálogo" del equipo de Gobierno, dado que "mantener las relaciones con la oposición municipal es igual de importante que propiciar un trato fluido con la Comunidad Autónoma"; y ha comunicado que Gamarra "se preparaba para ser aspirante a la Presidencia de su partido y lo hacía olvidándose de Logroño por el camino".

También ha enumerado "obras que ya deberían haber comenzado", como la rehabilitación del Instituto Sagasta, el colegio público en Los Lirios y la licitación del centro de salud Rodríguez Paterna, "prometido para 2015 y que aún no cuenta ni con el proyecto", entre otros.

Ha anunciado que el PSOE sigue apostando por el desarrollo de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren y ha preguntado a Gamarra "dónde está el compromiso aprobado en pleno en 2015 para comprobar la posibilidad de conectar las calles Gonzalo de Berceo con Camino Fuenmayor y el Cuarto Puente con Portillejo".

Por otra parte, ha indicado que "la desigualdad en la ciudad es un hecho importante", ya que "los grandes olvidados en su discurso de ayer fueron los barrios"; y ha incidido en que "los proyectos medioambientales brillan por su ausencia", como la reforma del Camino a La Grajera, que "continúa sin licitarse tras promesas y fechas incumplidas".

Gamarra anuncia "retos ambiciosos"

Gamarra, durante su turno de contestación, ha lamentado que Arraiz haya aportado "entre poco y nada" y que su única preocupación sea "si me presento o no a las próximas elecciones".

Ha recordado que cuando el PSOE gobernaba la ciudad "llevó a cabo numerosas promesas incumplidas", como mantener el edificio de la antigua estación de tren y del antiguo colegio de Maristas para "usos culturales o educativos"; así como la implantación de tranvías que circularan por la Gran Vía logroñesa.

Ha asegurado que la portavoz socialista "no está legitimada para hablar de lo que es cumplir o no cumplir" y ha reconocido que es necesario "recuperar la reducción de ingresos por las Plusvalías para garantizar los recursos públicos sociales". "Desde la responsabilidad, hay que mojarse", según Gamarra, quien ha criticado que Arraiz "no aporte nada a este debate más que quejarse de las actuaciones que van a ejecutarse"; y ha reconocido que "actuaciones importantes para la ciudad, como el desbloqueo de la situación del solar de Maristas, se han llevado a cabo gracias al acuerdo y al trabajo conjunto con la oposición".

También ha mencionado las obras de la nueva estación de autobuses, que "están en marcha gracias al trabajo conjunto con el Gobierno regional, para repartir gastos entre ambas administraciones".

Ha anunciado "nuevos retos ambiciosos", como el de "transformar la circunvalación en una calle e integrarla como arteria de la ciudad", ya que el desvío del transporte pesado de la N-232 "afectará al uso de nuestra circunvalación, por lo que tenemos que empezar ya a pensar en su conversión".

Por otra parte, también ha avanzado que, de manera conjunta con el Gobierno regional, se procederá a actuar en los yacimientos arqueológicos de la fase uno del Monte Cantabria y en el Puente Mantible para "estabilizar los restos de la margen derecha y llevar a cabo medidas de seguridad para su consolidación y puesta en valor".