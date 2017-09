El Arco clama por una acera segura Los vecinos siguen reivindicando aceras en avenida de Burgos. / F. Díaz La asociación de vecinos del barrio logroñés baraja convocar una manifestación ante «la incapacidad política» | Tras las fiestas, el barrio vuelve a la rutina con una reivindicación histórica que busca garantizar la seguridad vial ÁFRICA AZCONA Logroño Lunes, 4 septiembre 2017, 20:13

Degustaciones, ranchos, concurso de postres, disco-móvil, hinchables y, como novedad, un concurso de belleza de mascotas... Una iniciativa simpática con la que se ha pretendido aportar una nota de color dentro de unas fiestas cada vez más conectadas con los vecinos de este joven barrio logroñés que ya ha superado los 3.000 habitantes. Los vecinos de El Arco han disfrutado de tres días y más de 22 actividades sin soltar prácticamente el acelerador. Una intensa actividad con propuestas cada vez más ambiciosas como el concierto tributo a los Beatles, pero que culminó, como no podía ser de otra manera y como marca la tradición, con una comida popular.

Comenzaron siendo un puñado de vecinos entusiastas que acababan de llegar a una nueva zona residencial de Logroño, a las afueras, junto a Yagüe, y con ganas de hacer cosas. Y hoy ya presumen de ser «una gran familia». El presidente de la asociación de vecinos, Alfonso Puente, fue uno de los primeros en llegar. Si días atrás presumía de tener unas fiestas divertidas, entretenidas y con actos «para todas las edades», pasados los festejos y de vuelta a la rutina, el portavoz vecinal no quiso dejar pasar la ocasión de recordar algunas de las reivindicaciones históricas del barrio. Y, entre ellas, surge en primer lugar la necesidad de habilitar una acera en la margen de avenida de Burgos afectada por los PERIS (agotados), un asunto largamente demandado y que no termina de ver la luz.

«Ha habido mucho postureo, mucha demagogia, pero todo sigue igual» Alfonso Puente Presidente de la asociación de vecinos

«Creemos que hay una incapacidad política manifiesta para llevarlo a cabo, y a la vista de que no se toman medidas, nos estamos planteando convocar manifestaciones y concentraciones con la convicción de que las aceras son obligatorias para la seguridad de los peatones. Además, no podemos estar incomunicados con el centro cuando somos de las zonas que más impuestos paga», advierte Alfonso Puente, quien no duda en calificar de «postureo y pura demagogia» las diferentes iniciativas surgidas en los últimos meses, incluidas las tres mociones impulsadas por distintos grupos municipales en el pleno. «Se ha habla, se habla, pero lo cierto es que no tenemos ninguna notificación de que se vaya a hacer algo. Y, entre tanto, tenemos que subir cuestas imposibles, cruzar aceras estrechísimas y sortear, cuando llegas a Muebles Rey, las furgonetas que siempre hay aparcadas...».

El portavoz vecinal mantiene un tono escéptico, incluso cuando se refiere a la anunciada Ronda Sur, cuya puesta en servicio terminará con los ruidos del tráfico pesado tan molestos en las viviendas más próximas a la circunvalación. «Llevamos tanto tiempo oyendo que se va a construir que ya no nos lo creemos. Claro que es un paso muy importante, pero no lo celebraremos hasta que no veamos que entran las máquinas y se está ejecutando algo... De todas formas, se supone que empiezan por Maristas y Cascajos y tardarán en llegar a la altura de nuestro barrio...».

«Queremos mejor iluminación en la rotonda de Alfonso VI y una conexión con la autopista» Alfonso Puente Presidente de la asociación de vecinos

Mientras el nuevo trazado de la Ronda Sur de Logroño se hace realidad, Alfonso Puente considera prioritario mejorar la conectividad y permeabilidad en las conexiones de El Arco con sus vecinas Valdegastea, Yagüe y Fardachón. «Llevamos tiempo pidiendo una conexión exterior entre los tres barrios y creemos que la solución sería crear un vial desde la calle Banasteros hasta el colegio Juan Yagúe, para desde ahí, continuar hasta Valdegastea. Ahora para comunicarnos tenemos que cruzar por Portillejo sí o sí. Con una buena conexión podríamos compartir servicios educativos y, con el tiempo, el centro de salud que venimos reclamando para todos en Yagüe».

Otra reivindicación es un nuevo vial que les dé salida a la autopista y mejorar la iluminación de la nueva rotonda de Alfonso VI, que ha mejorado la seguridad vial, «aunque sin erradicar los accidentes». «Las farolas están demasiado separadas de la glorieta y la luz no incide directamente en la glorieta...». Respecto a las obras de ampliación del camino a La Grajera, Alfonso Puente considera que «se tendrían que haber esperado a instalar la anunciada pasarela...».