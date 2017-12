PP y Cs aprueban los presupuestos para 2018, que rechazan Cambia y PSOE mientras PR+ se abstiene Las cuentas locales podrán entrar en vigor el día 1 de enero tras el acuerdo alcanzado ayer en pleno extraordinario MARÍA JOSÉ LUMBRERAS* MJLUMBRERAS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 5 diciembre 2017, 23:41

Fueron quince votos a favor, los once del PP y los cuatro de Ciudadanos; nueve en contra, seis de un PSOE al que le faltaba un concejal, Vicente Ruiz; y tres de Cambia, dado que su próxima edil, Marina Blanco, aún no ha tomado posesión, aunque sí estaba entre el público, y una abstención, la del concejal del PR+, que otros años la negociaba pero esta vez la ha votado 'gratis'.

Así salieron adelante los presupuestos municipales para 2018, que ahora irán a exposición pública, previa a su entrada en vigor, el 1 de enero. La alcaldesa, Cuca Gamarra, presumió de unas cuentas públicas, dijo, que han suscitado menos rechazo, en forma de votos en contra, que todos los anteriores, a cuenta de los 9 en vez de los 11 que fue en otros momentos.

Durante el debate, los grupos expusieron sus posiciones. Para Rubén Antoñanzas, del PR+, son mejores unos malos presupuestos que unos prorrogados (algo que sucede cuando no se aprueban los previstos para el año). «Nos los veo ni realistas, ni estables ni ambiciosos», apuntó también, para insistir en que repiten los errores de años anteriores. Desde Ciudadanos, su portavoz, Julián San Martín, utilizó ya su primer turno para explicar el 'sí' que iba a dar su grupo. «Por estabilidad jurídica y económica, que genera confianza y seguridad jurídica» con vistas a quienes quieren invertir y apostar por la ciudad. Y ahí entró con el caso de Cataluña, que se mencionó más veces, lo mismo que en otros momentos el de Madrid.

LAS FRASES Mar San Martín Concejal Hacienda «Es un documento indispensable y contiene unas cuentas realistas, estables y ambiciosas» Beatriz Arraiz Portavoz PSOE «Son unos presupuestos decepcionantes y falsos tanto en ingresos como en gastos» Gonzalo Peña Portavoz Cambia Logroño «Al final van a vender superávit porque este presupuesto no se va a cumplir» Julián San Martín Portavoz Ciudadanos «Votamos sí para aportar estabilidad política y económica que genera confianza y seguridad» Rubén Antoñanzas Portavoz PR+ «Siempre son mejores unos malos presupuestos que unos presupuestos prorrogados»

Gonzalo Peña, de Cambia, auguró que «al final van a vender superávit porque este presupuesto no se va a cumplir». «Se venden ingresos que no son reales y proyectos que no se van a hacer. Es una falta de respeto, también a los vecinos», zanjó.

Y Beatriz Arraiz, del PSOE, también achacó «pura continuidad» al proyecto de presupuestos y ser «una mala copia de los de 2017». «Cs hace un acto de fe sin precedentes», reprochó, para recapitular diciendo que es «decepcionante y falso en ingresos y gastos».

La concejal de Hacienda, Mar San Martín, destacó que se trata de un presupuesto realista, estable y ambicioso. Además, criticó a algunos grupos -más a Cambia- sus «excesivos prejuicios» para llegar a acuerdos.