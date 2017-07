Aprobada una moción que evita las subvenciones en Logroño a espectáculos que "conlleven maltrato físico a los toros" Con los votos a favor de 'Cambia Logroño', 'Ciudadanos' y PR+, la abstención del PSOE, y el voto en contra del PP, plantea que "se abra un debate en la sociedad logroñesa" sobre su celebración EUROPA PRESS Jueves, 6 julio 2017, 21:32

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una moción - con los votos a favor de 'Cambia Logroño', 'Ciudadanos' y PR+, la abstención del PSOE, y el voto en contra del PP- para que el Consistorio no dé subvenciones a espectáculos taurinos "que conlleven maltrato físico evidente los toros". Además, plantea que "se abra un debate en la sociedad logroñesa" sobre su celebración.

La propuesta ha sido defendida por el concejal, José Manuel Zuñiga, que ha señalado que los espectáculos taurinos tienen ya escaso seguimiento popular, son claramente deficitarios", por lo que ha considerado que "no se puede ir contra los tiempos". "Cuando una mayoría social está rechazando el maltrato animal y reclamando el sacrificio cero, no entendemos que Logroño dé pasos atrás y se quieran subvencionar espectáculos con muerte y maltrato a los toros", ha señalado. A ello ha sumado que "un municipio no debe ayudar a un espectáculo en el que, entre su público, se encuentre niños".

Por todo ello, en la moción se plantea que "en ningún caso, desde el Ayuntamiento de Logroño se subvencionen o se organicen festejos taurinos donde haya un maltrato físico evidente para los toros, como son las corridas o las novilladas". También se pide que "no se ayude u organicen actividades para el fomento del toreo, como por ejemplo, las clases taurinas para niños, y que "se abra un debate en la sociedad logroñesa para decidir si deben seguir permitiéndose espectáculos con animales como las vaquillas o si se deben buscar alternativas de ocio donde no existan animales maltratados".

Para mostrar su rechazo, ha intervenido el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, quien ha apuntado que "el toro y el mundo del toro" es una actividad que "una minoria creciente lo protesta, y una mayoria que los defiende y respeta", negando que no cuenten con el respaldo del público, que en el caso de Logroño, "con la salida de la crisis, sube el número de localidades". Ha defendido, en su intervención, los valores culturales, artísticos, históricos y económicos del mundo del toro, para en este último punto señalar que "sigue siendo un negocio rentable", al que no se le conceden subvenciones desde la capital riojana.

A continuación, ha intervenido el portavoz del Grupo Municipal del PR+, Rubén Antoñanzas, quien ha indicado que no veía la "necesidad" de aportar subvenciones al mundo del toro, al tiempo que ha apuntado que "no es malo que se genere un debate" sobre este asunto. En este último punto ha coincidido con el concejal de 'Ciudadanos', Alfredo Ruiz.

El edil del PSOE, José Luis Díez Cámara, ha mostrado su abstención a la propuesta, porque, entra otras cuestiones, en Logroño "no se subvencionan espectáculos taurinos", para a continuación indicar que desde su Grupo "ni prohibimos, ni fomentamos", por lo que se ha mostrado favorable a que haya un debate sobre este asunto.

Rechazadas

Por otra parte, el Ayuntamiento ha rechazado con los votos de los Grupos Municipales del Partido Popular, de 'Ciudadanos', y las abstenciones de 'Cambia Logroño' y de PR+, una moción presentada por el PSOE, y defendida por su concejal, Vicente Ruiz, para mejorar la circulación mediante la incorporación de turbo-rotondas.

También ha decaído, con la oposición de PP y la abstención del PSOE, una moción de 'Cambia Logroño' - apoyada por éstos, por 'Ciudadanos' y PR+- para la implantación de un bono social para las piscinas públicas.