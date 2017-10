Apoya dejar la Casa del Cuento y no subir el IBI Jueves, 12 octubre 2017, 23:17

En esta misma sección ha leído la mujer a un comunicante que proponía no hacer la Casa del Cuento y que el ahorro sirviera para no subir el IBI en Logroño. «Yo quiero animar a la gente a que apoyemos esta buena propuesta. Es hora de que los ahorros sean verdaderos y es hora de que no se malgaste el dinero. Y si hay menos ingresos por lo de las plusvalías que no hagan derroches y no tiren por la vía fácil de subir los puestos y más el IBI que pagamos todos».