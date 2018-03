Andrés Barrio: «Mi futuro político está ligado al de Gonzalo»

La salida de Gonzalo Peña de IU no ha llegado sola. Apenas unas horas después de hacer pública su decisión, el secretario del grupo municipal de Cambia Logroño y mano derecha de Peña, Andrés Barrio, anunciaba también su baja del partido donde ha militado los últimos veinte años. «Desde que en las elecciones europeas se me hizo dimitir de secretario de Organización, la situación ha sido insostenible», asegura a través de las redes sociales, para añadir en alusión a Mendiola y su equipo: «Algunas personas han creído que su organización (o lo que han dejado de ella) está por encima de la historia y han decidido que los que trabajamos por ella ya no valemos nada y así nos llevan señalando la puerta de salida desde el día uno en que se llegó al Ayuntamiento de Logroño». «Como no ha bastado con dejarles vía libre para dirigir IU La Rioja (o lo que sea que hagan), no creo que baste con dejar de militar, pero quiero hacer un aviso: para que la izquierda riojana pueda salir a combatir al enemigo externo, debe acabar con su enemigo interno». También Barrio deja en manos de la asamblea de Cambia Logroño la decisión de abandonar (o no) el cargo de secretario del grupo en el que está ahora contratado. «Mi futuro político está ligado al de Gonzalo», avanza. En esta coyuntura, queda por conocer qué posición adoptarán los concejales que completan Cambia Logroño y están afiliados a IU (Marina Blanco, quien en noviembre sustituyó a Paz Manso de Zúñiga, y Nieves Solana) y de la que quedaría al margen José Manuel Zúñiga, perteneciente a Equo.