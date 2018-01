Andestaba que perimetra la Plaza de Abastos Detalles del adorno que frisa la fachada de Gallarza de la Plaza de Abastos. / Juan Marín Uvas y hojas de parra que adornan las fachadas del entorno del Mercado de San Blas LA RIOJA Logroño Lunes, 22 enero 2018, 12:25

Cero errores. Veinte aciertos. Estaba facilito, ¿no? El reto Andestá que nos había propuesto esta semana nuetro fotógrafo Juan Marín no ofrecía dudas. Friso ornamentales con hojas de parra, uvas y zarzillos en que perimetran las fachadas del Mercado de San Blas de Logroño. La foto nos recuerda, de paso, que donde ahora está la tiende de chuches estuvo la antigua librería Balmes donde los niños de Logroño iban a comprar tebeos y a cambiar cromos los domingos por la mañana. Si lo, no lo, si lo, no lo...

Os recordamos que el próximo viernes os propondremos un nuevo desafío Andestá con el que siempre acabamos encariñándonos y mirando de otra manera nuestra ciudad.