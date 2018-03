#Andestá: motivos decorativos Volvemos con nuestro reto semanal, que esta semana es muy fácil Viernes, 23 marzo 2018, 15:12

Si te gusta pasear por las calles de nuestra ciudad, seguro que has reparado en esta detalle. Si aún no lo has descubierto, puedes aprovechar el fin de semana para dar un garbeo a ver si lo encuentras.

Tienes de plazo hasta el lunes a mediodía para enviarnos un correo electrónico a digital@diariolarioja.com con la respuesta, indicando en el asunto la palabra Andestá. Suerte.