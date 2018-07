Una amistad de órdago a grande Los cuatro exalcaldes de Logroño -Revuelta, Santos, Bermejo y Sainz- en plena partida de mus. :: / Jonathan Herreros Los cuatro exalcaldes de Logroño escenifican su buena relación con una comida y partida de mus | Un reportaje sobre el párkinson con Bermejo y Santos activó el pique hace más de un año y las cartas y amarracos hablaron, en un primer asalto, el viernes pasado ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 4 julio 2018, 09:10

El roce hizo el cariño y la política, lejos de distanciarles, forjó una amistad de órdago. José Luis Bermejo, entre los años 1995 y 2000, y Tomás Santos, desde el 2007 al 2011, tuvieron en sus manos la vara de mando del Ayuntamiento de Logroño.

El párkinson les volvió a reunir en su deseo de dar visibilidad a la lucha de tantos riojanos contra esta enfermedad neurodegenerativa. De aquella cita en la plaza del Mercado para un reportaje publicado en Diario LA RIOJA por Javier Campos con motivo del Día Mundial del Párkinson, el 11 de abril del 2017, surgió un reto. «No puedo jugar a baloncesto ni a balonmano, pero juego al mus y soy un campeón», alardeó aquel día el exalcalde popular, un guante que no dejó escapar el socialista: «Cuando quieras, prepárate a perder».

A la espera de la revancha, que la habrá, el primer asalto se celebró el pasado viernes. «Nos comimos unos garbanzos con bacalao que estaban fenomenales y unas chuletitas asadas que preparó Miguel Ángel Alonso en su casa, donde nos juntamos unos cuantos.

Él tiene muy buena relación con todos nosotros y, claro, se trataba de buscar un terreno neutral, sin ventajas», bromea Tomás Santos, que tras los postres se sentó frente a frente con su adversario. Junto a ellos, otros dos exalcaldes de la capital: Manuel Sainz (1983-1995) y Julio Revuelta (2000-2007).

La partida, a cara de perro hasta el final; tras el 2-2 se impusieron los socialistas por unas pocas pitas. «En honor a los rivales he de admitir que estuvo muy reñida, pero ganamos Manolo y yo 3 a 2, eso hay que dejarlo claro porque es una de las pocas victorias que tenemos los socialdemócratas», relata Santos entre risas, quien tras enorgullecerse de que «los cuatro exalcaldes tenemos una buenísima relación», ofrece una mano tendida: «Si piden la revancha se la concederemos de inmediato, pero creo, sinceramente, que es mejor dejar pasar el verano para que no sufran tanto».

Revancha demandada

«Les vimos tan malos que nos dejamos ganar», contraataca Bermejo, quien coincide en que «nos lo pasamos muy bien y hay que repetirlo con la revancha, claro que sí», para añadir: «Nuestra relación humana es fenomenal por encima de colores políticos y partidos, porque nuestro objetivo ha sido el mismo, sacar adelante Logroño haciendo las cosas lo mejor que pudimos».

«Nosotros hemos tenido desde siempre muy buena relación y estas reuniones que tienen mucho de amistad y nada de colores y políticas, nos ayudan a comprender mejor lo que hicimos cada uno en cada momento, porque los trabajos que inició uno los demás los tuvimos que continuar», tercia, por su parte, Julio Revuelta.

«Esa es una de las grandezas del Ayuntamiento, el roce es tan diario y tan cotidiano que tiempo tamiza las discusiones y deja en el recuerdo las anécdotas y los buenos momentos», añade el hoy dirigente del PR+, para despedirse con un aviso: «Lo bueno que tiene perder al mus es que te tienen que dar la revancha, veremos a ver porque nos ganaron por dos pitas y cartas no les faltaron». Aunque Diario LA RIOJA no pudo contactar con Manuel Sainz, seguro que el expolítico cerverano no esquiva el nuevo envite.