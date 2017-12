Amazon instala en Logroño una taquilla automática Miguel Herreros La multinacional despliega un plan de entrega de paquetería en 120 puntos de 30 ciudades de toda España BELÉN MARTÍNEZ-ZAPORTA Logroño Viernes, 1 diciembre 2017, 19:55

Ocupa una pared, su color la hace llamativa y, a partir de ahora que sabemos lo que es, será para nosotros inconfundible. Es una de las taquillas automáticas de recogida de paquetes para los clientes de Amazon, una forma de dar servicio a aquellos que no quieren depender de estar en casa para cuando les traigan su pedido.

Se llaman ‘lockers’ y la compañía ha decidido dar solución a uno de los problemas de sus compradores (no poder estar en el domicilio a la hora prevista) y ubicarlas en gasolineras de Repsol, restaurantes Telepizza, centros comerciales Merlin y Unibail, supermercados DIA y trasteros OhMyBox seleccionados.

En el caso de Logroño, se ha colocado en la gasolinera de Portillejo, donde ha llamado la atención de quienes la veían por primera vez.

¿Cómo funciona?

En su página web, Amazon describe las nuevas lockers como "taquillas autoservicio que te ofrecen la posibilidad de recoger tus pedidos con total autonomía". El cliente puede consultar qué puntos de recogida tiene cerca mientras tramita su pedido.

Explica que es durante la tramitación del pedido cuando puedes elegir el Amazon Locker como punto de recogida, consultar su ubicación y horario de apertura (son máquinas, pero parece que no están abiertas eternamente).

Además, no todos los pedidos pueden recogerse de esta manera. Advierte la página web que si en el momento de hacer tu compra no puedes seleccionar un punto de recogida específico, significa que "la opción de envío no está disponible porque tu pedido no cumple los requisitos". Se refiere a "dimensiones, categoría, importe o disponibilidad del producto".

Después, el proceso es muy parecido al de la compra on line. Recibes una notificación por correo electrónico con instrucciones y un código para la recogida del mismo". Añaden que al llegar a la taquilla debes "seguir las instrucciones en pantalla e introducir tu código".

En tres días

Además, "todos los pedidos entregados en un Amazon Locker deben ser recogidos durante los 3 días laborables siguientes al momento de la entrega". Si no lo devolverán y te harán el reembolso completo.

Te da algo de tiempo para que te organices para ir a recoger lo que hayas comprado, pero tampoco puedes dejarlo allí una semana, otros clientes necesitarán este espacio.