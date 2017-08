Afortunada y sin 'espinita'

Después de cursar el máster de acceso a la Abogacía en la Universidad de La Rioja, donde se graduó en Derecho, la joven logroñesa de 23 años Elena Hernáez Esteban ha aprovechado las vacaciones para realizar las prácticas profesionales en la Oficina de La Rioja en Bruselas. Antes ya estudió en Budapest (Hungría), «una experiencia que me abrió los ojos y me animó a salir de la esfera de confort en la que hasta entonces vivía».

«Siempre tuve en mente la posibilidad de desplazarme a Bruselas ya que uno de mis objetivos pendientes era desarrollar prácticas en alguna de las instituciones de la Unión Europea», confiesa Elena, así que ahora siente que se está quitando esa 'espinita'. Aunque «todo lo bueno se acaba, ahora mismo me siento afortunada de hacer lo que hago y de contar con personas que realmente se preocupan por que aprenda», reconoce.

En cuanto a Bruselas, esta joven logroñesa explica que «lo más llamativo de la ciudad es la multiculturalidad». «Lo que hace especial a Bruselas es que la ciudad acoge no solo las propias diferencias existentes entre las regiones del país (sobre todo de la comunidad flamenca y francesa), también las diferentes culturas extranjeras de la gente que viene a la ciudad en busca de las oportunidades profesionales que ofrece», explica. Así, Elena admite que «esta experiencia me está haciendo 'crecer' tanto personal como profesionalmente».

Por una parte, «quiera o no, me obligo a poner en práctica el inglés y el francés porque es necesario tanto para trabajar como para comunicarme», y por otra, «he conocido a gente increíble, me siento mucho más segura y he aprendido a desenvolverme ante situaciones a las que nunca antes me había enfrentado».

A Elena le gusta que siempre hay algo que hacer en Bruselas, «es una ciudad que no duerme, aquí el término aburrimiento no existe» y disfruta habitualmente de un buen gofre en la Gran Place o paseando por el parque del Cincuentenario o la Place du Luxembourg. No obstante, echa de menos la montaña riojana, la piscina, el sol, las persianas, la ausencia de ruido, los amigos y las comidas familiares... «pero bueno, es quejarse por quejarse porque lo bueno pesa mucho más y porque además es una estancia temporal, así que sobreviviré».