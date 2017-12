El acuerdo más rápido, el de subida de sueldos Lunes, 18 diciembre 2017, 23:45

Destaca la mujer en su mensaje lo que ella entiende como rapidez de los políticos para llegar a un acuerdo con el que asignarse un sueldo. «Ni necesitamos más políticos ni necesitamos que se pongan un sueldo porque no hacen nada y hay demasiados estamentos en este país que no sirven para nada. Miren el Senado. Menos sueldos, menos marear la perdiz y más trabajo, que ya está bien, que no se preocupan de esta tierra. Infraestructuras antes de subirse el sueldo».