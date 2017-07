Los sindicatos UGT, SPPME y Comisiones Obreras en la Policía Local de Logroño han negado este martes que mantengan ningún conflicto con el equipo de Gobierno municipal, y, en cambio, han pedido la dimisión del concejal de Interior, Miguel Sáinz, "por mentir" en sus explicaciones sobre la falta de agentes en el turno de noche el pasado fin de semana.

En una rueda de prensa, en la que los portavoces sindicales han estado respaldados por más de un centenar de policías locales, algunos acompañados de sus familias, ha asegurado que "estamos en contra del abuso de Resoluciones de Alcaldía para ordenar horas extra, lo que atenta contra nuestro tiempo libre y la conciliación de la vida familiar".

Con todo, como ha afirmado José Guillermo Rubio, del SPPME, los agentes "no nos estamos negando en ningún momento a hacer las horas extra, las estamos cumpliendo sin problemas", y ha achacado la situación del pasado fin de semana "a la inactividad del concejal de Interior, la ineptitud del director general de Interior, y a la falta de capacidad y la desidia del comisario jefe".

Rubio ha recalcado que la falta de agentes para el turno nocturno "se sabía desde el lunes y no han hecho nada". En concreto, en el caso de las vacaciones -que tenían 7 policías, del total de 22 que componen la sección encargada del turno- "son solicitadas antes del 30 de abril, son supervisadas y luego, si procede, concedidas, no pueden alegar que no eran conocidas".

En cuanto a las bajas médicas, en las que se encontraban otros ocho agentes, "han estado motivadas por intervenciones quirúrgicas o por tratamientos de larga duración, que eran conocidos con mucha antelación". "Además -ha añadido- las bajas no las damos los funcionarios, las dan los médicos. Si el concejal duda de los médicos, que investigue y denuncie los hechos donde proceda".

50 policías disponibles

Rubio ha recalcado que "había hasta 50 policías disponibles para haber hecho el turno de noche del fin de semana, todos estaban pendientes de ser llamados, porque todos sabían de la situación, pero no se ha hecho nada". En este sentido, ha detallado que el comisario jefe, Fernando Fernández Beneite, "tenía desde el martes la comunicación al respecto del jefe de turno del noche".

Ante la "falta de respuesta" a esta comunicación, "el miércoles, se lo volvió a reiterar, y el comisario le contestó que no iba a hacer nada y el jueves, se formuló una solicitud urgente de refuerzo para el fin de semana, que también fue desoída". El viernes, "se planteó la posibilidad por varios agentes, de acudir de forma voluntaria", lo que finalmente no se hizo "porque no había nadie para autorizarlo".

Respecto al argumento esgrimido por Miguel Sáinz de falta de tiempo para la notificación, ha señalado que "ha habido Resoluciones de Alcaldía de un día para otro", entre ellas, la polémica relativa a la designación de una agente como chófer para que Fernández Beneite acudiera a los actos del Día de La Rioja en San Millán de la Cogolla.

Solamente este mes, según sus datos, se han realizado 989 horas extra por Resoluciones de Alcaldía, por un importe de 26.000 euros. En cualquier caso, han apuntado que "no se han molestado en buscarnos", porque no hay constancia de ningún documento en este sentido "como hay siempre que se produce alguna comunicación".

Todas estas circunstancias hacen que, por parte sindical, se considere que "todo está siendo provocado de forma intencionada por el equipo de Gobierno para desvirtuar nuestras reivindicaciones". "Las declaraciones ayer de Miguel Sáinz están cargadas de falsedades", ha dicho Rubio, que ha reclamado "la destitución inmediata" o la dimisión del concejal.

A ello ha sumado la necesidad de contar con una Oferta de Empleo Público "que solvente realmente las necesidades de Policía Local", ya que, en sus palabras, "llevamos seis años cubriendo turnos o situaciones especiales con horas extras, incluso el servicio de noche ordinario, todos los fines de semana hay que hacer horas para llegar al servicio mínimo".

Por eso, los portavoces sindicales han afirmado que, si hay órdenes mediante Resoluciones de Alcaldía, seguirán cumpliendo con las horas extra "porque no nos quedan más narices", pero que se van a buscar las fórmulas "para ver si esto es legal o no". De hecho, como ha avanzado Daniel Rodríguez, del SPPME, hay ya preparado un modelo de Recurso de Reposición" contra estas medidas y, si no hay respuesta, "se irá al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".

"No queremos hacer horas extra, queremos que se convoquen plazas", ha insistido Rubio, quien ha apuntado que "hay que reestructurar el servicio, pero para eso, hay que saber". José Antonio Bazo, de UGT, ha señalado que "con la plantilla que tenemos, no se llega a lo que quieren hacer desde el equipo de Gobierno".

Con menos de 230 agentes, Rodríguez ha recordado que, en la campaña electoral, "el PP prometió que iba a llegar a los 300 policías", pero la realidad es que "incluso en la última convocatoria se podía haber llegado a las 15 plazas, pero solamente salieron siete, podían haber sido ocho más".

Boicot

Los tres han negado categóricamente la acusación del concejal de Interior de un boicot sindical detrás de la situación del fin de semana. "El único boicot que hay aquí es el del comisario jefe y del concejal", ha incidido Rodríguez, quien ha afeado que Beneite "no tiene tiempo para organizar el turno, pero sí para llamar esta semana a su despacho por tres veces a un agente que ha multado a un ex-concejal del PP por aparcar en carga y descarga".

Ha sumado que "el comisario jefe está cuestionado por hacer horas extra continuamente, muchas de ellas en viernes, y, precisamente este viernes, que hacía falta, decidió no hacerlas". "Si la agresión que sufrió ayer hubiera sido una hora antes, a las 6 horas, no hubiera habido nadie de la Policía Local para atenderle, que piense en eso", ha afirmado.

Rubio ha asegurado que "no hay ningún conflicto ni ningún complot" como policías locales, aunque sí ha señalado que, dentro del marco de la Junta de Personal del Ayuntamiento, "como funcionarios municipales, sí que nos manifestamos en contra de los incumplimientos del convenio por el Gobierno local".

Así, José Antonio Bazo ha señalado que "nuestra reivindicación es clara: 400 euros que tenemos firmados en convenio", y alguna otra petición menor, pero ha negado ninguna confrontación por el precio de las horas extra "porque ellos sacaron el tema, y en una segunda reunión, nos dijeron que el interventor no podía firmar ningún acuerdo al respecto, y ahí se acabó el tema, con cordialidad".

"No tenemos ningún conflicto, no podemos tenerlo con quien no vemos, como al concejal", ha señalado Bazo. "El equipo de Gobierno ha dejado de prestar servicio a la ciudad y eso es muy grave, y además, se ha hecho adrede", ha concluido Rubio.