'Burro boom' en La Grajera

La granja de La Grajera está viviendo su particular 'baby boom' o, mejor mejor dicho, 'burro boom', ya que tras el nacimiento el 17 de abril de un primer 'bebé' burro coincidiendo con el inicio de la temporada de visitas, este pasado domingo el parque logroñés volvía a incrementar su particular 'familia' de animales con otro alumbramiento, el de un nuevo cuadrúpedo, una hembra de color negro azabache que recuerda mucho al burrito más famoso de la literatura y que, como pueden comprobar quienes se acerquen hasta allí, no se despega ni un minuto de su madre que se encarga de amamantarlo.

Pero estos no serán los únicos equinos que vengan al mundo en La Grajera, porque en la actualidad, como anunció ayer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, otras cuatro 'burras mamás' están preñadas y darán a luz en los próximos días, todo un acontecimiento que será la sensación del parque durante la actual temporada, una iniciativa que cumple su cuarta temporada con gran éxito y que se prolongará hasta el mes de octubre.

La cría, una burrita de raza autóctona, de pelo negro y recio, no tiene todavía nombre, aunque ya hay sugerencias para 'bautizarlo'. El portal de noticias sobre actividades infantiles elbalcondemateo.es. ya ha anunciado su intención de lanzar una votación popular para elegir un nombre para esta nueva vecina, nacida el día de San Felicísimo, todo un augurio seguramente de ventura para esta nueva vecina de La Grajera, que ayer fue el centro de interés entre los más de cien animales que conviven en el parque y objeto de las fotos de los numerosos visitantes que acudieron a la granja. La hija de Damián y Lucía, que pesó al nacer 25 kilos, es la nueva 'estrella'.

