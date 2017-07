Las rebajas: guía de supervivencia

Y como cada año, llegan las rebajas. Y como cada año, conviene estar preparado. Porque aunque estos periodos de descuentos ya no son lo que eran (sobre todo desde que, en 2012, se liberalizaron los periodos de rebajas) aún son muchos los consumidores que buscan en estos días rellenar sus armarios. Para ellos, hay unos cuantos consejos que, siguiendo la guía de la OCU, pueden ayudar a evitar algún patinazo.

Planificación: la compra compulsiva es el peor enemigo del consumidor... y el mejor amigo del vendedor. Salir con una lista (aunque sea aproximada) de lo que uno busca/necesita es siempre una buena idea.

La calidad, la misma: se rebaja el precio, pero no la calidad. No es un eslogan publicitario, lo dice la ley. Está prohibido sacar en los periodos de rebajas producto especialmente traído y de inferior calidad.

Antes y ahora: en la etiqueta debe aparecer el precio anterior y el rebajado. Las manipulaciones de esas etiquetas siempre son muy groseras, y las redes sociales se llenan estos días de ellas. Consejo para comerciantes desaprensivos: si lo haces, te van a pillar... y lo van a colgar en Facebook. ¿De verdad merece la pena?

Igual garantía: Las condiciones de garantía de un producto no cambian porque esté rebajado. Un comercio sí puede cambiar algunas condiciones de su servicio (el pago con tarjeta, por ejemplo) pero debe indicarlo expresamente. Y conviene recordar que, aunque la gran mayoría de los comercios lo hace, no están obligados a devolverte el producto, y menos a cambiarlo por dinero, si está en buenas condiciones. Así pues, pueden tranquilamente ofrecerte otro producto o un vale. A no ser que la compra haya sido online: entonces tienes dos semanas para devolver sin preguntas.

Reclamaciones y problemas: nada de eso cambia durante un periodo de rebajas. Los comercios tienen que tener hojas de reclamaciones, y tramitarlas como siempre. La OCU, sin embargo, recomienda en todo caso intentar llegar a un acuerdo con el comerciante.