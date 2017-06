Un regalo de boda por mil 'megustas'

Aquellos que han pasado por el altar (o por el juzgado) lo saben. Siempre suele haber un grupo de amigos, normalmente muy cercano, que aprovecha estas celebraciones para dar rienda suelta a su imaginación, combinada con una buena dosis de mala leche, a la hora de organizar el modo de dar el regalo a los novios. De todo hay. Los hay que les hacen escuchar a los recién casados los 'Greatest Hits' de las gasolineras hasta descubrir los números de una cuenta corriente que contiene el regalo, los que dan el dinero en pequeñas monedas metidas en melaza o aquellos que obligan a buscar noticias en periódicos antiguos hasta adivinar el lugar en donde está escondido el tesoro. Todas estas son pruebas reales, pero hay muchas más (...y lo sabes).

Los amigos de Jesús y Mireia decidieron optar por juntar la celebración y el regalo con las tan utilizadas redes sociales. La pareja logroñesa, tras una larga relación, se casó el pasado viernes en la capital riojana. Disfrutaron de su fiesta y se hicieron las pertinentes fotos de recuerdo, aunque una de ellas era de obligada realización. No era ni la de la del beso, ni la del brindis, ni siquiera las más oficiales para el álbum. Era una en la que el protagonista no era ni el ya marido ni su feliz esposa. El centro de la foto (aunque el actor principal estaba colocado en un lado) era un cartel escrito con letras recortadas de distintos tamaños, colores y tipografías, a modo de las cartas que mandan los secuestradores en las películas para no ser descubiertos. En este caso, la secuestrada no era ninguna persona. Era el premio. Y el texto dejaba bien claras las condiciones para obtenerlo.

Este era el contenido íntegro del cartel en cuestión:

Instrucciones para obtener vuestro regalo:

1 Haceros un selfie con los invitados y el cartel de las instrucciones

2 Subir la foto a Facebook

3 Obtener un mínimo de 1.000 'Me Gusta'

PD: invitados y familiares, no deis a 'Me Gusta'

Lo dicho, un compendio de ingenio al servicio del mal y un toque perverso para hacer más difícil a los felices novios lograr el objetivo.

Pero, como todo acto malvado tiene su castigo, parece que lo que se adivinaba como una gran faena ha quedado en una trastadita de fácil resolución.

Mireia subió la foto con un grupo de invitados y el amenazante cartel a su perfil de Facebook la noche del domingo y, poco después de las 19.00 horas del lunes, la imagen ya ha alcanzado la deseada cifra del millar del 'megustas'. El premio ya está en sus manos bastante antes de lo que pensaban sus ¿todavía? amigos. ¡Enhorabuena (por la boda y por el regalo)!