Nada nuevo bajo el sol... ni en el Consistorio ni en la Comisaría que calienta. Que la Policía Local es el caballo de batalla de todos los ayuntamientos es reconocido más o menos abiertamente por ambas partes. Los desencuentros entre los distintos equipos de Gobierno y el grueso de los agentes vienen siendo habituales desde hace años... tanto que no ha habido legislatura donde la paz social haya durado de principio a fin. Logroño no es la excepción al respecto y la última polémica a cuenta del sistema de 'horas extra' en la capital de La Rioja tampoco es nueva.

Diario LA RIOJA se hace eco de un largo y continuado conflicto en el tiempo, si bien nunca se recrudeció tanto como bajo la jefatura del actual comisario, Fernando Fernández Beneite, y ha hablado con algunos de sus principales protagonistas en las diferentes etapas que ha vivido la relación Corporación municipal-Policía Local. Relación porque, según confiesan todos, de una u otra manera están condenados a entenderse.

«Los conflictos siempre van ligados a cambios organizativos introducidos por el equipo de Gobierno y a reclamaciones de incrementos salariales por parte de la plantilla. Los cambios, a nuestro juicio, son necesarios e imprescindibles, afectan a toda la estructura y no son vistos con buenos ojos por todos y si se unen a demandas salariales en tiempos de crisis, como el que nos ha tocado a nosotros, es un cóctel de difícil gestión -y digestión-», explica Miguel Sáinz, actual concejal de Seguridad Ciudadana -antes Interior-.

«El conflicto es un problema endémico en todos los ayuntamientos», sentencia José Guillermo Rubio Chinchurreta, secretario general del SPPME en La Rioja. «Normalmente somos el colectivo más numeroso de la plantilla municipal con connotaciones laborales y profesionales totalmente diferentes al resto y es esa singularidad del trabajo y del puesto, no siempre entendida ni reconocida, la que nos hace estar a la gresca incluso con nuestros propios compañeros, es decir, con otros empleados públicos», admite.

Chinchurreta, tras 36 años en el Cuerpo, cree que gran parte de los enfrentamientos se deben a la dirección política. «Si entienden la idiosincrasia de la Policía Local, no tiene por qué haber ningún problema; pero es más habitual de lo deseable el que los grupos políticos quieran hacer de la policía su guardia pretoriana y ahí, lógicamente, nos encuentran», concluye quien da voz a 130 de los 230 agentes que forman la plantilla, afiliados al mayoritario Sindicato Profesional de Policías Municipales de España.

«El enfrentamiento con este sindicato es histórico y ahora no es diferente», responde Sáinz. El socialista Atilano de la Fuente, su predecesor en el cargo, sostiene que el «corporativismo» de la Policía Local «les hace fuertes y cualquier reivindicación que consideran justa y de derecho la llevan hasta el final pues se saben con posibilidades de lograr sus objetivos». Durante su etapa al frente de la misma recuerda que el conflicto vino por la situación de crisis nacional y los recortes generales a los empleados de la Administración pública. «Fueron desencuentros retributivos, no organizativos... Es un colectivo muy preparado que, en ocasiones, no está bien dirigido», asegura, a la vez que añade que «tachándoles de conflictivo lo único que se persigue es tapar la incompetencia política».

Mientras los políticos hablan de la resistencia a cambios que ofrece el Cuerpo con una fuerza y presión de la que carecen otros colectivos, los representantes sindicales de los agentes hablan de la ausencia de proyecto policial y apuntan a problemas de gestión y dirección. José Antonio Bazo, delegado de UGT en la Policía Local y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento, con 27 años de servicio a sus espaldas, dice haber vivido de todo... aunque nada como lo que viene aconteciendo en los últimos años. «Se carece de proyecto político y lo que no mejora, evidentemente, empeora. Estamos abandonados y a la falta de proyecto se le suma la falta de diálogo», concluye.

«Nos ha ido tocando adaptarnos a los distintos momentos. Yo tengo buenos recuerdos, tanto como concejal de Policía Local como de Personal, aunque hay que reconocer que son un colectivo diferente al resto incluso a la hora de negociar. Hay grandes profesionales, agentes con absoluta vocación de servicio público; es un colectivo numeroso y diverso, y lo cierto es que cuando alguien tiene un problema a la primera que llama es a la Policía Local», explica Rodolfo Rubio, concejal del ramo con Julio Revuelta como alcalde y quien ocupase las funciones de Alberto Guillén, edil anteriormente responsable al que se le organizó poco antes incluso un 'encierro'.

El conflicto está latente desde incluso antes, apareciendo y desapareciendo, y el PP, ahora, ha tendido la mano al resto de grupos para, junto a los sindicatos, sentar las bases de una nueva Policía Local y enterrar, quizás así, el hacha de guerra.