A la espera de rehabilitación integral

«A fecha actual no se ha programado la posible ejecución de las obras». No hay nada. Al menos de momento. El traslado de los servicios periféricos de la Administración General del Estado al ya desocupado Palacio de Justicia tendrá que esperar. Una respuesta del Gobierno de España a la pregunta escrita registrada en el Congreso por el diputado del PSOE por La Rioja, César Luena, deja claro que aún no hay nada concreto sobre el proyecto adelantado por Diario LA RIOJA a principios de año.

La apuesta del Estado sigue siendo la de agrupar la mayoría de sus servicios dispersos por Logroño en el edificio situado en Víctor Pradera 2 tras el traslado a las nuevas dependencias judiciales de Murrieta (en la esquina con Bretón de los Herreros, anexo a los antiguos juzgados donde el Ayuntamiento llevará a cabo la futura ampliación del teatro Bretón). Sin embargo, ha pasado el primer semestre y apenas se han producido avances.

Si bien la citada respuesta gubernamental pone de manifiesto que se necesitan obras antes de proceder a la vieja aspiración de reunir en un mismo espacio servicios hasta hoy repartidos por la ciudad, lo que además de mejorar la atención al ciudadano supondría un importante ahorro de alquileres, la misma deja entrever qué aún no se sabe ni cuándo ni cómo se ejecutarán.

«Se ha constatado la necesidad de realizar obras de rehabilitación integral con carácter previo a su ocupación por unidades de la Administración General del Estado», precisa el Gobierno tras la visita en febrero -una vez cerrado- de técnicos de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas de la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ya en marzo, el PSOE exigía en el Ayuntamiento de Logroño «plazos concretos» para recuperar las dotaciones perdidas del Casco Antiguo, caso de la 'parte noble' del viejo Palacio, el que albergase la Audiencia y la sede del TSJR.