Sáinz critica la «persecución» del PSOE al jefe de Policía Local y pide que «dejen de mentir»

El concejal de Interior del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha criticado este jueves la "persecución", que ha calificado de "personal" del Grupo Municipal del PSOE, y, más en concreto, del concejal José Luis Díez Cámara, al jefe de la Policía Local, Fernando Fernández Beneite, al tiempo que ha reclamado a los socialistas que "dejen de mentir y tergiversar" sobre él.

En una espontánea declaración antes de iniciar una rueda de prensa para presentar la 'Biciescuela', Miguel Sáinz ha apuntado que "en plena preparación de las fiestas de San Bernabé, Díez Cámara hizo unas manifestaciones que no se ajustan a la verdad, sino que son críticas infundadas y medias verdades".

Una situación que el concejal de Interior ha enmarcado "dentro de esa persecución personal que tiene contra el jefe de la Policía Local". Un momento en el que Miguel Sáinz ha aprovechado para "reconocer el buen trabajo cotidiano" que, en sus palabras, realiza Fernández Beneite.

Ha recordado que la crítica de Díez Cámara se centró en la asistencia del jefe de Policía Local a los actos del Día de La Rioja. "No es quién -le ha recriminado Sáinz- para juzgar que el jefe de la Policía Local de Logroño acuda a un acto oficial". Algo, ha dicho, que, según la normativa "entra dentro de sus funciones, en representación del Cuerpo, como la Guardia Civil o el Ejército".

Respecto al uso de un coche oficial, también denunciado por el concejal socialista, Sáinz ha especificado que "no usó un coche oficial, usó un coche policial", y lo hizo, ha detallado, acompañado por un agente policial como chófer, una situación que ha calificado como "normal".

En este sentido, ha incidido en que, si bien la tónica habitual es que este tipo de situaciones no necesiten para su aprobación de una Resolución de Alcaldía, en éste caso sí se realizó por esta vía "ya que el agente tenía agotadas sus horas de libre disponibilidad y había que pagarle sus correspondientes horas extra".

Y, sobre la crítica de Díez Cámara a la ausencia de Beneite de Logroño por sus desplazamiento a los actos institucionales de Santa Coloma -el día 8- y a San Millán -el día 9-, el concejal de Interior ha subrayado que "su presencia en estos actos no supuso en ningún caso ninguna merma al dispositivo previsto en las calles para las fiestas de San Bernabé".

Por todo ello, Miguel Sáinz ha acusado a José Luis Díez Cámara de "tergiversar, mentir y perseguir no se sabe con qué afán la imagen del jefe de la Policía Local", que, como ha afirmado, "está cansado ya de que se manche su imagen con calumnias, mentiras y medias verdades".

"Lo que no he oído, y me gustaría, es al PSOE y al señor Díez Cámara hablando de policía, del modelo, de cómo ven al Cuerpo y como deberían mejorarlo, dejándose de perseguir fantasmas", ha concluido el concejal de Interior.