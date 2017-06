El Ayuntamiento de Logroño aprueba «garantizar con fondos propios el proyecto» de La Villanueva

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves que el Consistorio garantice por medio de fondos propios el desarrollo del proyecto de reforma integral del barrio de La Villanueva de la capital riojana.

Cuatro grupos (PP, PSOE, C's y Grupo Mixto) han respaldado la moción presentada en este sentido por el Grupo Socialista, mientras que Cambia Logroño ha votado en contra.

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, ha justificado esta propuesta en que el que Logroño no vaya a recibir fondos europeos para este proyecto "no debe ser excusa" para que no se realice.

En la reforma de esta zona de Logroño "se han creado unas expectativas que nunca llegan" y "cada año se degrada más, con lo que luego la remodelación será más costosa" y "dado que para este año ya hay una partida presupuestaria, no debe demorarse más".

El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáenz Rojo, ha mostrado su apoyo a que este proyecto se ejecute ahora con fondos propios, sin renunciar a lograr otros recursos, y también ha mostrado su contrariedad por el dictamen en el que se rechazó esta reforma en las instituciones europeas.

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, ha expresado su apoyo a que se ejecute el proyecto "aunque habría que aclarar cómo se va a poder hacer sin fondos europeos"; Rubén Antoñanzas, del Grupo Mixto, en la misma línea, ha abogado por buscar financiación para la rehabilitación de La Villanueva.

Frente a esas posiciones, el portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha reprochado que "se mantenga el proyecto del PP, que ha naufragado dos veces en Europa y el que el lo principal es hacer un aparcamiento".

El Pleno ha rechazado, por los votos en contra de los grupos Popular y Cambia Logroño, una moción del Grupo Socialista para modificar las bases de las ayudas a la inspección técnica de edificios (ITE) para que no solo se de prioridad al orden de llegada de las solicitudes; y también para atender a los 71 expedientes que se quedaron sin subvenciones en 2015.

Todos los grupos han respaldado otra moción del Grupo Socialista para mejorar la seguridad del tráfico en el entorno de los colegios de Logroño, aunque el edil de Seguridad Ciudadana, Miguel Sainz, ha subrayado que "el entorno de los centros de Logroño no es más inseguro que antes y se han hecho muchas cosas para mejorar" aunque "todos lo que se pueda avanzar, será bueno".

Ha salido adelante otra moción del PSOE -respaldada por todos los grupos salvo el PP, que se ha abstenido- para que las campañas de asfaltado sean anuales, ya que aunque sí se hizo este trabajo en 2016, el anterior databa de 2009, ha justificado el concejal socialista Vicente Ruiz, que ha llamado la atención sobre los "baches, grietas y otros problemas en muchas calles".

Ciudadanos ha introducido una enmienda para que se incremente el presupuesto de esta partida y el concejal de Movilidad, Francisco Iglesias, ha asegurado que estas campañas ya se hacen "aunque por lo dicho aquí parece que Logroño tiene calles sin asfaltar", ha afirmado.