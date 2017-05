Su llamada es 'big data'

En 10 años, el servicio de atención ciudadana que se ofrece desde los ayuntamientos (010 en el caso de Logroño) ha cambiado drásticamente. Lo que antes eran simples llamadas a las que se deba respuesta, es hoy también un cúmulo de datos casi infinitos que ayudan a gestionar la ciudad. El señor del barrio no lo nota. Él llama al Ayuntamiento para quejarse de que la farola de su calle se ha fundido y su queja queda apuntada y se arregla. Pero si a las dos semanas llama otro vecino con la misma reclamación pero en la farola de al lado, esos dos datos juntos significan algo. Puede que haya picos de tensión, o que estén mal instaladas o que haya gamberros en la zona... La suma de los millones de datos que salen de los entresijos de una ciudad y su análisis es lo que se conoce como 'big data' y forma parte, también, de los proyectos smart city.

Ignacio Gurría, de JIG, lo explica muy bien: «Es muchísima información de todo tipo. Desde llamadas de emergencia, hasta becas, deporte, se ha caído un árbol, averías... Imagínate la capacidad que puede tener una empresa de almacenar toda esa información, dibujarla en un mapa y devolver al Ayuntamiento ciertas métricas que ayuden a gestionar mejor la ciudad».

Los ciudadanos ya reclaman smart city

Las empresas que presentan servicios como el de JIG consiguen que confluya el propio servicio con la gestión de las personas, para que todo sea más rápido. El uso del big data y la implantación de toda una smart city comienza con un proceso reflexivo que en Logroño ya lleva varios años de adelanto.

Ahora todas las ciudades, de una forma u otra, se han agarrado al discurso smart city «algunas con más acierto que otras, no en todos los casos se ha implantado igual».

«En realidad se trata de hacer lo que se ha hecho siempre para gestionar una ciudad pero aportando una tecnología que le dé mayor eficacia y velocidad, ahorro de costes, que el ciudadano viva mejor...», comenta Gurría. Pero el proceso es largo y no consiste solo en implantar tecnología, «sino en un cambio de la forma de trabajar.Es una transformación a todos los niveles».

Y el cambio no está solo en la empresa y el ayuntamiento, sino también en el ciudadano. «La gran diferencia está en que hace diez años el ciudadano no exigía, pero ahora sí. A una persona de 25 años le molesta tener que ir al Ayuntamiento a hacer unos papeles. El ciudadano empuja. A veces no son conscientes de que es smart city, pero solicitan ese servicio. Y las ciudades tienen que dar respuesta».