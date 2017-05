Pensará por nosotros, solucionará nuestros problemas de movilidad, nos evitará la máxima contaminación acústica posible, nos ahorrará recursos, energía e incluso dinero, facilitará que respiremos un aire más limpio. Estas serán algunas de sus capacidades que transformarán nuestra ciudad en un lugar cada vez más humano, más agradable para vivir. Así será el futuro 'cerebro' de Logroño o, lo que es lo mismo, la Plataforma de la Smart Logroño. Estamos en el momento cero de este proceso, es el tiempo del trabajo callado, pero la maquinaria ya está en marcha y el futuro de la ciudad inteligente está más cerca que nunca.

GUÍA Proyecto Plataforma de la Smart City. Adjudicada Suma Info e Indra Sistemas Misión. El suministro, la implantación, el desarrollo y el mantenimiento de la tecnología necesaria, así como asumen en el proceso la atención y gestión quejas, sugerencias y peticiones de los ciudadanos en la ciudad inteligente.

Los 'padres' de esta parte de la ciudad inteligente ya tienen nombre y apellidos. Lo desveló el Ayuntamiento de Logroño el pasado 12 abril cuando la Junta de Gobierno local adjudicó el suministro, la implantación, el desarrollo y el mantenimiento de este entramado (la Plataforma de la smart city) a la UTE Suma Info-Indra Sistemas. Ellos son quienes van a «dotar de inteligencia al ente, que es la ciudad», así lo explica Juan Jesús Urbizu, socio director de Proyectos de Suma Info, empresa local de servicios informáticos especializada en la consultoría, el desarrollo y la implementación de soluciones «a medida» del cliente y con experiencia en la administración pública.

Pero, ¿cuál es el objetivo de convertir Logroño en una ciudad inteligente? Las personas que viven en ella. «Se trata de colocar al ciudadano en el centro, hacer un desarrollo de la ciudad en torno a él», que las soluciones del día a día sean para nosotros y el medio es el uso de la tecnología. Con estas sencillas palabras lo resume Urbizu. Suma Info e Indra asumen en este proceso «la atención y gestión de quejas, sugerencias y peticiones» y la base tecnológica de este proyecto que provocará la deseada evolución en la gestión de la ciudad es su FEEP IoT&BigData Platform Sofia2.

En dos años, la gente debe empezar a notar la existencia de la plataforma

«Un estudio de la ONU indica que el 70 por ciento de la población viviremos en las ciudades en el 2050, si no hay una gestión inteligente tendremos problemas de recursos, de residuos, entre otros», apunta Urbizu y para evitar estas dificultades «hay que provocar un desarrollo sostenible».

Dos portales, más claridad La Plataforma de la capital riojana contará con dos portales de información. El primero permitirá el acceso a los datos públicos que «proporcionará información municipal sobre cifras estadísticas y de servicios que se consideran de gran utilidad para que los emprendedores puedan tomar decisiones y crear negocios». El segundo, de nombre ‘smart city’, facilitará una relación más transparente entre el ciudadano y su ayuntamiento, ya que éste podrá acceder a contenidos de la plataforma como el 010, la gestión del tráfico y alumbrado, así como un proyecto piloto de la gestión y manejo de la red municipal de agua.

El proyecto de Suma Info-Indra Sistemas es, en resumen, la parte tecnológica, «la implantación de la plataforma» que lo haga posible. «Tenemos que dotar a la ciudad de esta plataforma, de la conectividad». Todo, todos y su información tienen que estar conectados. En este desarrollo «hay que sensorizar la ciudad» para recoger información sobre cuestiones como «cuánto ruido ambiental hay, saber cómo está el tráfico para que -si se está produciendo un atasco- que los semáforos abran el paso más o menos rápido o indicar otro recorrido», ejemplifica.

Logroño será más amable y más funcional, una ciudad que nos permita obtener soluciones en tiempo real como «encontrar aparcamiento cuando lo necesitemos, lo que nos ahorrará combustible y como consecuencia se reducirá el CO2, ya que se nos informará -por ejemplo a través de una APP- de dónde se puede estacionar, sin tener que dar vueltas, reduciendo así también el ruido que provoca la circulación y ganando tiempo», detalla Urbizu.

Dos años y 72 horas

«La Administración genera muchísima información y para plantear soluciones en tiempo real hay que beber de esta información y la 'plataforma' irá 'aprendiendo'», apunta.

«La smart city y su plataforma no tiene sentido sin el ciudadano, es una pieza fundamental». El proyecto de Suma Info e Indra no lo ha olvidado, le otorga un papel activo en la gestión de la ciudad ya que «podrá manifestar sus quejas, sugerencias y así como ofrecer información y recibirla». «Las personas esperan una respuesta al problema que han comunicado como que la farola de su calle no funciona para las averías se contempla un trámite de 72 horas. La idea es que el ciudadano sepa que van a ir arreglarla, que conozca que el caso se ha registrado y pueda hacer el seguimiento hasta la solución. Debemos sentir que la ciudad nos escucha. Esto es lo que vamos a hacer».

¿Cómo se hará posible? La respuesta es clara, «integrando elementos técnicos», utilizando la tecnología, elementos tan diversos como «cámaras de tráfico, servidores, apps. y el propio software que unirá todas las piezas».

El proyecto se extenderá hasta 2021, pero en unos dos años «la gente debe empezar a notar la existencia de la plataforma». «Es el tejado de la casa», quienes conectan a todos y su información para ofrecer soluciones. «Es ilusionante».