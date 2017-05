Suspenso para el asfaltado logroñés

El asfaltado de la ciudad no pasa por su mejor momento. Las populares campañas anuales de conservación para reparar las calles más perjudicadas que se hacían en septiembre o en verano, aprovechando las vacaciones, hace tiempo que no se ven. La crisis ha obligado en los últimos años a que la inversión en mantenimiento se vaya reduciendo a reparaciones puntuales, de urgencia, lo que, según los técnicos en asfaltado, tiene una consecuencia fatal, ya que, si no hay renovación del firme a tiempo, luego sale más caro. Y lo que empieza siendo una grieta termina estropeándose a pasos agigantados hasta que se hace enorme.

El resultado, según los testimonios que llegan a este periódico, se ven con dar un paseo. En unos casos son las filtraciones de agua, en otros la rotura de tuberías, la intensidad del tráfico, las lluvias.... pero últimamente también el mal estado tiene que ver con la obras: «Se somete al firme a unas circunstancias para las que no estaba calculado», dicen fuentes técnicas consultadas, que ponen a Cascajos como ejemplo. «Se le está sometiendo a una excesiva presión con el paso continuo de camiones de hasta 40 toneladas, cuando el barrio no tiene ni 20 años». Sin embargo, a juicio de los técnicos, no se puede generalizar, y zonas como Gran Vía y Vara de Rey «no están mal». El primero en reconocer que las calles necesitan un mantenimiento es el concejal de Vías Urbanas, Francisco Iglesias, y precisamente , dice, es lo que ha llevado al Ayuntamiento a realizar un plan de puesta al día. En marzo se retomó la campaña, «en las vías más deterioradas de los cinco distritos». «Hemos compaginado calles principales como Madre de Dios, Portillejo y un tramo de Gonzalo de Berceo, con otras secundarias...».

Sin embargo, esta primera actuación de mayor calado (la última intervención global fue en 2009, según la web municipal) y la primera de esta legislatura, no dejar de ser para el PSOE una tímida mejora, «a todas luces insuficiente». El edil socialista Vicente Ruiz Cazorla reprocha la improvisación con la que se viene actuando. «Nosotros apostamos por una campaña preventiva y no correctiva como la que se está realizando ahora, con parcheos puntuales cada vez que hay un problema». «Gonzalo de Berceo está a medias y en Lobete ni están ni se les espera..., sin olvidar el acceso a los polígonos», señala.

La vegetación crece en una grieta, a la altura del Carpa. / Paseo de Dax. / Hundimientos de la calle Chile.

Los taxistas, por su parte, no son indiferentes a esta polémica. Su portavoz, Javier Vallilengua, señala que en los últimos años están notando un incremento de la pérdida del firme, lo que hace que los coches se resientan por los baches. A su entender, la solución pasa por campañas de mantenimiento «más intensas y no por zonas como ahora». Ningún barrio se salvo de los baches, pero como afirma Roberto Porres, de la Federación de Vecinos, «no se puede afirmar que el asfalto de Logroño esté muy mal. Yo acabo de venir de Madrid y lo he visto más castigado... Lo peor son las tapas de las arquetas de las rotondas con el pavimento hundido», afirma este vecino del entorno del Parque de Los Enamorados, quien anima a denunciar «los puntos negros porque la ciudad es de todos». «Yo lo hago, vienen a la tercera, pero vienen...».