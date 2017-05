Curtidos en los riesgos de la red

Tan contentos que se quedaron los chavales de sexto de Primaria del colegio Escolapias con sus carnets de 'ciberexpertos', que además de llevar su nombre y foto, contenía los colores de la Policía Nacional. Además, en la entrega participaron varias autoridades, desde el delegado del Gobierno, Alberto Bretón, al consejero de Educación, Alberto Galiana.

Los chicos han participado, a modo de experiencia piloto, lo mismo que los alumnos del CEIP Las Gaunas, en un programa de la Policía que durante diez horas les ha permitido profundizar en los riesgos de Internet y de las redes sociales para chicos y chicas como ellos.

El mismo Bretón decía, antes de la entrega de las tarjetitas a los alumnos, que «nos acercamos a los chavales, no para decirles que no usen las nuevas tecnologías, sino para que hagan un buen uso de Internet y de las redes sociales, para que aprendan a identificar los riesgos, sepan cómo comportarse ante ellos y navegar de una forma segura».

LA FRASE Alberto Bretón Delegado del Gobierno «Los chavales han de saber que no sólo pueden ser víctimas, sino también agresores con un solo clic»

Lo mismo que una casa tiene cerraduras y no puede entrar cualquiera, señaló Bretón, en Internet no se facilitan los datos personales, menos aún a quienes podrían ser otras personas diferentes a quienes dicen ser, no se entra a comunidades de riesgo... «La mejor forma de evitar el delito es prevenirlo y han de ser conscientes de que no sólo pueden ser víctimas sino también agresores únicamente dándole un clic a una foto, con lo que pueden cometer ilícitos y hacer daño a compañeros», avisó Bretón.

El consejero de Educación, por su parte, apuntó que este programa es complementario a los que la consejería desarrolla en esta materia y destacó que todas las iniciativas en este sentido serán bienvenidas. «La lucha contra el ciberacoso es una cuestión de todos y tenemos que estar coordinados para que esto mejore», remarcó en los momentos previos al acto en el colegio situado en la calle Vara de Rey.

«Trabajamos activamente para evitar la comisión de delitos que cada vez son más frecuentes. Además, queremos implicar a la familia. Vamos en la dirección correcta y vamos a apoyar estas iniciativas y todas las que se den para acabar con esta lacra», zanjó el responsable educativo. La directora de Primaria del centro escolar, Ana Rosa Alba, apreció la oportunidad de participar en la iniciativa y la consideró muy enriquecedora. «Los alumnos han conocido los riesgos, las dificultades que puede entrañar Internet y lo han hecho de forma muy profunda», aseguró, para destacar que a todos ellos les ha gustado el programa y sus contenidos.

¿Y se los saben? Sí. Y tuvieron ocasión de mostrarlo cuando los responsables públicos y la profesora-agente con la que han desarrollado el programa les preguntaron. Ya habían pasado otras pruebas tras cada una de las diez sesiones, así que en cuanto les interrogaron, los niños fueron levantando las manos para citar las respuestas que se les requerían. Después, en el salón de actos, fueron pasando ordenadamente a por sus carnets a medida que se les fue llamando, no sin antes haber escuchado a las autoridades y haber visto un vídeo corto sobre el tema.

Tras el acto, tuvieron ocasión de hacerse unas fotos en el patio del cole y de explicar que ya saben lo que es el ciberacoso o el 'sexting' o el 'grooming'.