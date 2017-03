El PR+ propone no edificar los edificios del soterramiento y dejar la zona como un parque

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado este jueves la posibilidad de trasladar la edificabilidad de la parcela de Duques de Nájera sobre el soterramiento, en lugar de construir dos edificios de doce pisos, y dejar este espacio como parque que se conecte hasta la Plaza de México por un lado, y el centro de la ciudad por otro.

Para ello, ha encargado un estudio de alternativas arquitectónicas, que incluirá también un estudio económico y financiero, que estará listo "en menos de un mes". Antoñanzas ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado de varios de los vecinos afectados por el anuncio de la construcción de nuevos edificios en la parcela del soterramiento más cercana a Vara de Rey, que han querido manifestar su opinión.

Según ha indicado uno de estos vecinos de los números 2, 4, 6 y 8 de Duques de Nájera, Lorenzo Lázaro, "el cien por cien de los vecinos estamos totalmente en contra de que se edifique nada, nos sentimos engañados por el Ayuntamiento".

Antoñanzas ha considerado que "se equivoca quien piense que esto es un proyecto particular que afecta solo a unos vecinos de una zona muy concreta, estamos defendiendo un modelo de ciudad y el cómo se resuelva este asunto urbanístico es un asunto que afecta a todos los logroñeses".

"Me disgusta la actitud de la señora Gamarra, que ha dejado de lado a unos vecinos a los que se les hizo creer que iban a ser escuchados, a los que se prometió apoyo y que se iba a intentar perjudicar lo menos posible, pero se les ha dado la espalda y han sido engañados", ha afirmado.

Según el edil del PR+, "la alcaldesa ya nos engañó en el pleno del 30 de mayo de 2016, en el que se debatieron las alternativas de trazado del paso inferior existente bajo Vara de Rey". En ese sentido, ha recordado que "los grupos políticos de PP, PSOE y Ciudadanos nos hicieron creer que habían llegado a un acuerdo entre los tres grupos y que, además, contaban con el apoyo de los vecinos".

El concejal ha informado de que en el acuerdo del pleno, en el punto tercero, se pedía "instar a la sociedad LIF 2002 y a la Dirección General de Urbanismo de este Ayuntamiento a que estudien conjuntamente con el redactor del PERI Ferrocarril, con la mayor sensibilidad posible hacia los vecinos de los números 2 al 8 de Duques de Nájera, varias propuestas de planteamiento arquitectónico y de ubicación de la parcela P1, maximizando la distancia entre las fachadas respecto a los edificios existentes".

"Lo denuncié entonces y lo vuelvo a denunciar ahora: ese acuerdo se ha tomado dando la espalda a los vecinos", ha apuntado el edil. En aquella misma sesión, Antoñanzas ha recordado que se manifestó "totalmente en contra" de ese acuerdo al que habían llegado PP, PSOE y Ciudadanos con los vecinos -a través de la Federación de Asociaciones de vecinos-.

"Consideraba -ha explicado- que no se ajustaba a derecho (de hecho, solicité previamente un informe de la Secretaría del Ayuntamiento que corroboró mi postura) porque yo entendía -y así consta en acta- que no todos los logroñeses tenían que verse representados ni por los grupos municipales ni por una asociación, sea cual fuere".

El concejal regionalista denunció entonces que "se estaba limitando la participación de los vecinos al canalizarlo a través de un único conducto y, aún contando con el informe favorable de la Secretaría, me atacaron desde todos las formaciones políticas".

El Partido Riojano se ha mantenido fiel a su postura, ha recalcado el edil, "no sólo en la idea de que no había que tirar el túnel, tal y como habíamos prometido durante la campaña electoral, sino en lo negativo y perjudicial que era no contar con la participación de los vecinos, en nuestra denuncia ante lo que estaban siendo, una vez más, medias verdades y falsedades".

Antoñanzas cree que "si algo ha quedado claro ahora es que los vecinos no están de acuerdo con la propuesta presentada por Gamarra, y que no fueron escuchados".

A su juicio, "la propuesta que nos ha planteado el equipo de Gobierno para la parcela es un disparate y afecta de manera muy negativa a los vecinos de Duques de Nájera 2, 4, 6 y 8, debido a la construcción prevista de varios edificios de unas doce plantas".

"UN PARQUE QUE SERA UN MONTAÑA PELADA".

Para el concejal del PR+, "Gamarra nos ha contado un nuevo cuento, nos ha vendido un parque verde para las parcelas del soterramiento más cercanas a Vara de Rey, cuando en realidad esas parcelas se van a ocupar con una montaña pelada".

"Gamarra nos habla de un parque sobre la cubierta de las dos estaciones, pero eso no es real, todos sabemos que será una colina sin árboles, un lugar desprotegido donde nuestros niños no podrán jugar por su elevada pendiente", ha añadido.

Antoñanzas ha insistido en que "desde el PR+ seguimos apostando por un Logroño verde, nuestra propuesta es liberar el suelo para poder hacer un gran parque que disfruten los vecinos y toda la ciudad; una zona de encuentro blanda con un gran parque que una las dos estaciones, con la Plaza de Méjico y con el centro de la ciudad".

Por otro lado, el regionalista ha querido dejar claro que "Gamarra sigue con el cuento de que necesita vender esas parcelas para pagar el soterramiento, cuando esa edificabilidad puede trasladarse a las 5 torres que se van a construir detrás de la estación de trenes. Hay torres previstas de más de 25 plantas, por lo que no pasa nada si se incrementa su altura".

"MEJORA PARA LA CIUDAD Y LOS VECINOS".

Antoñanzas se ha mostrado convencido de que "esto se puede hacer mucho mejor, por eso desde el Grupo Municipal del PR+ hemos encargado un estudio arquitectónico que estudie diferentes posibilidades".

"Trataré de exponer una propuesta argumentada de forma técnica y con grafismos, que llevará también un estudio económico, para plantear otra alternativa. nosotros vamos a lanzar una propuesta que suma, que hace que Logroño gane en espacios verdes y que creemos que es lo más razonable urbanísticamente hablando", ha dicho.

El concejal del Partido Riojano ha concluido diciendo que "si de mi depende, en la próxima Legislatura ahí habrá un parque". "No se perderá la edificabilidad, yo no quiero que los logroñeses perdamos dinero, pero cuando hay una propuesta mejor, más razonable, se tiene que apostar por ella porque favorece a la ciudad en su conjunto, a los vecinos de la zona y, además, no se pierde dinero", ha concluido.

Por su parte, Lorenzo Lázaro ha lamentado que el equipo de Gobierno "poco a poco, nos ha llevado a dónde querían ellos, a construir en nuestras fachadas dos torres tremendas, dos moles que pasan en siete u ocho alturas a nuestras casas".

Unas viviendas, como ha recordado, que la mayoría compraron en los años 80 "a un precio alto, porque se nos aseguró que enfrente teníamos zona no edificable", a lo que ha sumado que "tuvimos que pagar también parte de la calle y del túnel".

"Y ahora nos ponen un muro de 40 metros delante, y encima tienen la desfachatez de decirnos que nuestros pisos se van a revalorizar", ha criticado, también poniendo en el punto de mira a PSOE y Ciudadanos "que estaban hace unos meses en contra y ahora, de pronto, están de acuerdo con todo". "Por eso hemos puesto en nuestras casas los letreros de 'se vende', a ver si estos partidos nos los compran", ha finalizado ironizando.