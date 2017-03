Detenidos en Logroño un maltratador y un amigo de la víctima que se vengó apuñalándole

Un caso de violencia contra la mujer y una venganza acabaron en Logroño hace unos días con una persona ingresada de gravedad en el San Pedro con una cuchillada en el cuello, y con dos detenidos: el agresor... y el propio herido.

Todo empezó con una agresión machista. Un hombre de 36 años, de nacionalidad colombiana, agredió e insultó a su ex pareja en el portal de su casa. No era la primera vez, porque pesaba sobre él una orden de alejamiento que no dudó en quebrantar ese día. Era la noche del domingo 19 al lunes 20.

Minutos después entró en escena una tercera persona: un hombre de 20 años, de nacionalidad boliviana, y amigo de la mujer. Según contaban a la Policía testigos presenciales, el hombre fue a buscar al presunto agresor machista con un cuchillo, y lo encontró en un pub de la calle Vitoria de Logroño. Tras una fuerte discusión, le apuñaló en el cuello.

Cuando acudieron los agentes se encontraron con el herido, sangrando abundantemente del cuello, en la puerta del establecimiento. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Pedro, donde quedo ingresado con pronóstico grave.

Los agentes interrogaron entonces a los testigos, y así se enteraron de los hechos ocurridos y llegaron hasta el agresor, que quedó detenido por un delito de lesiones graves. Después, el propio herido también fue detenido, en su caso por violencia de género y por quebrantar la orden de alejamiento sobre su ex pareja. El primero fue ingresado en prisión, mientras el segundo fue puesto en libertad con cargos.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), conjuntamente con la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada de Seguridad Ciudadana de esta Jefatura Superior.