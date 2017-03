Logroño. «Me he quedado sin piso... sin nada», acertaba a decir un joven mientras bomberos y policías iban y venían por los jardines que dan entrada al número 8 de Eliseo Pinedo. «Un chispazo... mi mujer, que se estaba duchando, me ha dicho que ha saltado un chispazo. Cuando he llegado la habitación estaba en llamas, he llamado a los bomberos y al menos he conseguido sacar al perro», continuaba con las explicaciones antes de ser atendido por los servicios de emergencia al haber sido prácticamente alcanzado por las llamas en pestañas, cejas y pelo.

Un incendio en una de las habitaciones de un octavo piso en la confluencia de la calle Eliseo Pinedo y la avenida de Lobete ponía en jaque a los vecinos de las 32 viviendas del número 8 a primera hora de la mañana. Las llamas del mismo, que calcinaban por completo la estancia arrasando muebles y demás enseres, alertaban a los viandantes que a esa hora transitaban por la plaza de los Tilos. «Pensé que ardía todo al ver las llamas», comentaba un vecino que se veía obligado a abandonar su domicilio de golpe y porrazo. «Con lo puesto», según sus propias palabras. Y todo ello mientras se registraba algún ataque de ansiedad.

Los corrillos se arremolinaban entre los camiones de Bomberos y los coches de la Policía Local y Nacional preguntándose por lo sucedido. «No ha pasado nada a nadie», se decían. «Al menos que lamentar», precisaban otros. Si bien sobre el terreno se hablaba de hasta cinco personas atendidas por el personal sanitario desplazado en ambulancia, posteriormente, tanto desde el SOS Rioja 112 como desde la Delegación del Gobierno se confirmaba que finalmente habían resultado cuatro personas afectadas, tres de ellas -un varón y dos mujeres- trasladadas al hospital San Pedro por inhalación de humo y que recibieron el alta a lo largo de la mañana según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud.

El suceso, cuyas causas todavía se desconocen, está siendo investigado por la Policía Judicial

La 'carga de fuego' fue tal que un bombero, como sucediese en Club Deportivo 10 a principios de este mismo año, resultaba afectado de carácter leve por quemaduras en una mano siendo atendido en el mismo lugar de los hechos «no siendo necesario su traslado a centro sanitario alguno».

«Dura intervención la de esta mañana; así ha quedado el casco del compañero herido en el incendio...», podía leerse posteriormente en la cuenta de twitter de los Bomberos de Logroño junto a dos fotografías. El propio bombero, de hecho, ya había mostrado el casco a Diario LA RIOJA a la vez que daba el parte: «Cuando hemos llegado no había nadie en el piso. Una habitación ha quedado completamente carbonizada y el resto lleno de humo e inundado».

Tanto desde el Ayuntamiento de Logroño como desde la Delegación del Gobierno en La Rioja se informaba de que el siniestro, cuyas causas aún se desconocen, está siendo investigado por parte de la Policía Judicial. «Lo bueno es que todo ha quedado en un susto», se decía el vecindario mientras, entre rumores, trataban de encontrar respuesta a tales hechos. Según SOS Rioja 112, fue a las 9.16 horas cuando la Policía Nacional daba llamada de aviso movilizando recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y Cruz Roja y alertando a su vez a Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Logroño.