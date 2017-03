Algo más allá de las multas de tráfico

Normas urbanísticas, medioambientales, de convivencia... Las ordenanzas municipales son las normas generales que vertebran la actividad de una ciudad y que regulan la relación de sus vecinos con el Ayuntamiento. Más allá de la regulación de los tributos y tarifas de los precios públicos y la prestación de servicios o de la circulación y la seguridad vial, las ordenanzas controlan los más variados aspectos de la realidad urbana.

Un control que, en ocasiones, acaba en sanción. Aunque más allá de las multas de tráfico las sanciones por el incumplimiento del restante cuerpo normativo son las menos. Los datos de la liquidación del pasado presupuesto elevan por encima del 88% los ingresos que suponen las denuncias de infracciones al volante -algo más de tres millones de euros-.

El 12% restante, y restando las relativas a infracciones tributarias, reportan casi 430.000 euros. Y parte importante de ellos responden a ocupaciones indebidas del dominio público, con la ordenanza reguladora de la instalación de quioscos y veladores a la cabeza -una de cada cuatro terrazas había sido expedientada entre el 2013 y el 2014-.

Sin embargo, otras prácticas prohibidas como sacar elementos fuera de las tiendas -con las fruterías centrando las principales quejas- no pasan más allá del requerimiento o, en todo caso, apercibimiento. «Sé que no puedo sacar el cartel anunciador que tengo en la acera, trato de colocarlo de modo que no interrumpa el paso peatonal, eso sí... sé que en cualquier momento puede presentarse la policía», reconocían en un establecimiento del centro de la capital.

Como curiosidad, cabe destacar que ya desde las primeras ordenanzas municipales allá por 1539 -confirmadas por el mismísimo emperador Carlos I y recogidas por el cronista oficial de la ciudad Salvador Sáenz Cenzano en la década de los 50 en la revista Berceo- en Logroño quedaba «prohibido sacar a la calle mesas, tinglados, bancos u otro aparato cualquiera que sirva para exponer desde las puertas o tiendas géneros de cualquier clase», y en general no se permitía «colocar cosa alguna que salga del resto de la pared del edificio».

detalles En imagen ‘Tinglados’ fuera de la tienda: ya estaban prohibidos en el siglo XVI, aunque la ocupación indebida del dominio público sigue siendo un problema casi cinco siglos después. Pizarras: la ordenanza de terrazas permite la instalación de pizarras y similares dentro del espacio autorizado, si bien su presencia prolifera... aunque no haya terraza que lo avale. Ropa tendida: no se puede tender la ropa en balcones ni ventanas, en la calle como coloquialmente se dice, aunque es una práctica que no acaba en sanción según el Ayuntamiento. / Díaz Uriel

Diario LA RIOJA se ha echado a la calle y ha comprobado de primera mano infracciones de este y otro tipo. Ahí también estarían las urbanísticas, ausentes en la última liquidación presupuestaria... es decir, sin multas. «Ni siquiera aparecen en la liquidación, dado que su importe no es relevante», precisan desde la Administración local. Y es que en el apartado de expedientes abiertos en disciplina urbanística, que podrían ser los casos de antenas parabólicas que no pueden instalarse en las fachadas exteriores, o tendederos -prohibido colgar ropa en ventanas y balcones-, 2016 se cerró con 225 casos. La norma dice que no se puede colocar en las fachadas ningún elemento que sobresalga más de 10 centímetros. «También es residual porque supone el 5% de los expedientes sancionadores abiertos en urbanismo», señalan. Cerramiento de balcones y terrazas, instalación de aires acondicionados, toldos, tendederos... La prohibición de parabólicas que se vean desde la vía pública y sobresalgan de la fachada exterior del edificio, al igual que tender ropa en la calle, no es nueva. Pero ahí siguen...

detalles en imagen Antenas: la prohibición de parabólicas que sobresalgan de las fachadas sigue sorprendiendo a quienes son requeridos por el incumplimiento. Contendores: la ordenanza de limpieza prohíbe tirar la basura a los contenedores antes de las 20 y después de las 22 horas –salvo que el camión pase después–. Excrementos: la prohibición está clara; la sanción, también... pero mientras siguen las campañas de concienciación. / Díaz Uriel

Desde el propio Ayuntamiento se recuerda que el contenido de las ordenanzas ofrece respuestas concretas para solventar dudas en cuanto al desempeño o prohibición de actividades en el entorno urbano. Preceptos, la mayoría de ellos, que tienen mucho que ver en la vida cotidiana de los vecinos y cuyo conocimiento es aconsejable y, sobre todo, muy útil para el ciudadano.

Sacudir las migas del mantel por la ventana o desde la terraza, sacar la basura a deshoras, abandonar los excrementos del perro en la calle... Limpieza, medio ambiente -ruidos- y tenencia de animales son otras de las ordenanzas -con la cívica como culmen- que incluyen prohibiciones cuyo incumplimiento está a la orden del día.