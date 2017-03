Urbanismo informa de que el plan de Maristas no supone aumentar la densidad de población

«La transformación planteada, dado que no se altera la edificabilidad inicial, no supone incremento de densidad de población y, consecuentemente, no nos encontramos en el supuesto 5 de la disposición transitoria primera de la LOTUR». Tal sería la principal conclusión del informe emitido por la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño a modo de 'aclaraciones al proyecto de convenio de planeamiento para la transformación del solar del antiguo colegio de los Hermanos Maristas'.

El citado informe, apenas un folio con fecha de 3 de marzo elaborado a instancias del equipo de Gobierno tras la solicitud de la oposición, ha sido remitido a los grupos municipales en respuesta a las dudas expresadas de manera conjunta sobre la legalidad o no del acuerdo alcanzado entre el propio Ayuntamiento y Building Center, filial inmobiliaria de Caixa Bank y propietaria del viejo centro educativo.

Las dudas, en concreto y según lo desvelado inicialmente por el PSOE, estarían en el artículo 5 de la disposición transitoria primera de la citada Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, que establece que transcurridos los 10 años de plazo para la adaptación de los PGM de los municipios de La Rioja, caso de Logroño, «la COTUR no podrá aprobar definitivamente modificaciones puntuales de instrumentos de planeamiento no adaptados que persigan un cambio en la clasificación de suelo o un cambio de zonificación que suponga incremento de la densidad de población».

Se da la circunstancia de que, según lo anunciado por la alcaldesa en persona, el proyecto residencial para Maristas contempla el traslado de los 1.320,40 metros cuadrados del polideportivo -calificados actualmente como de uso complementario residencial- a los edificios de viviendas que figuran en el plan -a fin de no perder edificabilidad al pasar el actual espacio deportivo a uso dotacional público-. Un aumento de alturas y, por tanto, de viviendas, que según las fuentes consultadas por Diario LA RIOJA, supondrían ese incremento de la densidad de población que no permite la ley regional. Un aumento de alturas sobre lo previsto en el Plan General Municipal que centra parte de las alegaciones presentadas al convenio urbanístico durante la fase de exposición pública -abierta, coincidencias, hasta la fecha de emisión del informe-. Según informaba ayer el Consistorio a Diario LA RIOJA, a las alegaciones de PSOE, Cambia, C's y PR+ se han sumado las de tres comunidades de propietarios del entorno.

El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, ya salió al paso entendiendo que no se aumentaba la densidad de población pues «el uso complementario a vivienda ya la tiene en cuenta». Un argumento que reitera ahora por escrito la Dirección General de Urbanismo: «Los usos actuales (complementario de la viviendas, residencial y libre privado) proceden de la transformación del uso 'dotacional residencial' asignado desde el PGM del 1985. Uso, este último, a todos los efectos residencial y, por lo tanto, con la capacidad de albergar población desde su inicio. Además, en general, el uso complementario de la vivienda también permite albergar usos residenciales».

De la misma manera, Urbanismo precisa que, teniendo en cuenta que la futura modificación del PGM «mantendrá la edificabilidad actual como parámetro de partida», conviene dejar constancia de que «el PGM no determina número de viviendas en el suelo urbano, por lo que el límite está determinado por la edificabilidad, parámetro que, como se ha dicho, permanecerá inalterado». Y es por ello que entienden que no habrá problemas.