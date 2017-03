El PR+ asegura que Gamarra falta a su compromiso con la inversión prometida

El concejal logroñés del PR+, Rubén Antoñanzas, ha afirmado hoy que "los logroñeses cumplen pagando impuestos", mientras que la alcaldesa, la popular Concepción Gamarra, "falta" a su compromiso con la inversión prometida y con la puesta en marcha de nuevos proyectos que activen la ciudad".

Antoñanzas ha calificado, la liquidación del Presupuesto Municipal de 2016 de "insuficiente y desilusionante" y ha declarado que "se necesita voluntad política de hacer las cosas y en el Equipo de Gobierno (PP) falta trabajo y capacidad de empuje".

"Los vecinos de Logroño cumplimos pagando nuestros impuestos, mientras que la alcaldesa de la ciudad no es capaz de correspondernos porque no cumple sus promesas y no ejecuta obra pública, motivo por el que hay superávit", ha subrayado.

Ha lamentado "la nula ejecución de obra pública y la falta de cumplimiento de los proyectos aprobados", ya que, según el informe del interventor municipal, "las inversiones, que son el gran motor económico de una ciudad, son pésimas".

"El interventor también admite que tenemos un gobierno incapaz para gestionar determinados volúmenes de inversión, aún cuando presupuestariamente y financieramente sea posible", ha afirmado.

Antoñanzas ha recordado que el concejal de Transporte Urbano, Tráfico y Vías Urbanas de Logroño, Francisco Iglesias, "aseguró públicamente que no podía hacer bidireccional la calle Portales en bici porque no tenía presupuesto para pagar los 120 euros que costaban las señales".

Sin embargo, "ahora sacan pecho diciendo que cierran el ejercicio con ocho millones de euros de superávit" cuando, según ha reconocido, "el Equipo de Gobierno municipal no tiene capacidad para plasmar las inversiones en la ciudad, aún teniendo los recursos necesarios".

El concejal ha enumerado que se sigue a la espera de que se abra el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), la Casa del Cuento está "paralizada", los polígonos industriales están "descuidados" y el comercio reclama soluciones.

El presupuesto del Ayuntamiento de Logroño, ha razonado, "está maniatado por la deuda del soterramiento, ya que el único pago prioritario para el actual equipo de Gobierno es el de los bancos, debido a la refinanciación del soterramiento, mientras que el resto de inversiones no les importa".

Antoñanzas también ha manifestado que "el hecho de haber vendido solo el cuatro por ciento del suelo previsto conlleva que no se desarrollen inversiones municipales ni proyectos empresariales, por lo que, como consecuencia, no se crea empleo".

Por todo ello, ha afirmado que "hay dos males endémicos que se deben corregir: un equipo de Gobierno paralizado con pocas ideas y menos trabajo y, por otra parte, la losa económica de la refinanciación del soterramiento, que supone un lastre para las arcas municipales".

Ha insistido en que, "antes que cualquier otra inversión, subvención o ayuda, los primeros en cobrar son los bancos", un "despropósito" del que "es responsable tanto el PP como PSOE y Ciudadanos (Cs), que ponen más interés en cómo solucionar las deudas de sus partidos con las entidades financieras que en los beneficios de los logroñeses". EFE.

