«Ciudadanos se ha convertido en un partido más, y no quiero ser cómplice de ello»

Elvira González se va de Ciudadanos y del Ayuntamiento de Logroño. La hasta hoy concejal de C's ha explicado ante la prensa los motivos de su decisión, que ha vuelto a sacudir un grupo municipal que ya va estando acostumbrado a las sorpresas.

González ha explicado ante la prensa que su decisión de renunciar parte de la última Asamblea General del partido, celebrada los pasados días 4 y 5 de febrero. Entonces, según explica, "llegué al convencimiento de que no podía seguir afiliada a este partido". Y es que, afirma, Ciudadanos "ha abandonado valores importantes para mí, los de la socialdemocracia".

Además, González lamentaba que los cambios "muy importantes" en los estatutos "dejan casi sin contenido la democracia interna, y sin contenido también las elecciones primarias". La intención ha sido, explicaba la ex concejal, "fortalecer el aparato". "Me afilié hace dos años a este partido, la primera vez que lo hacía en ninguno, porque pensaba que las cosas se iban a hacer de otra manera. Pero ahora Ciudadanos se ha convertido en un partido más, y yo al menos no quiero ser cómplice de ello".

González recuerda que en el ideario original de C's estaba "acabar con la partitocracia, y lograr un sistema electoral más justo. Pero Ciudadanos parece haberse olvidado de ello, y ahora se dedica a otra cosa".

Esta crítica a Ciudadanos, aclara González "no debe tomársela nadie como un halago hacia los demás partidos; desgraciadamente, todos se han adaptado a la perversidad de la regulación actual del sistema de partidos":

González explicaba (creando un momento de desconcierto en la prensa que lo escuchaba) que se considera "plenamente legitimada para mantener su acta de concejal", pasando así a actuar como edil no adscrita. Pero, explicaba acto seguido, "seguir trabajando como concejal supone una grandísima responsabilidad que mi situación profesional no me permite".

Por ello, y porque confía en las personas que están en la lista de Ciudadanos por detrás de ella, ha decidido finalmente entregar su acta. Santiago Victoriano era el siguiente de la lista de Ciudadanos en las últimas elecciones, pero hay dudas sobre si sigue vinculado a la formación 'naranja'.

"Aceptamos y respetamos"

"Aceptamos y respetamos al decisión que ha tomado nuestra compañera". Las palabras son de Julián San Martín, el portavoz municipal de los 'naranjas', a preguntas de la prensa. Según explicaba San Martín, aunque en el grupo municipal "teníamos la idea" de que González iba a tomar esa decisión, "no nos ha comunicado a nosotros las razones".

Sobre las acusaciones de falta de democracia interna en la formación, San Martín ha sido escueto: "No estoy de acuerdo, pero es su opinión y su decisión". El portavoz municipal recuerda que González planteó en la última Asamblea General una enmienda a la totalidad de los estatutos que fue ampliamente rechazada: "Cuando tres votan a favor de la enmienda y todos los demás en contra, no hay mucho más que decir".

González deberá renunciar a su acta de concejal en el próximo pleno, el de abril, y sera en el siguiente, en mayo, cuando entre su sustituto. "Ahora tendemos que hablar con los siguientes en la lista a ver si quieren coger el acta", explicaba San Martín.