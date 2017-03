El PR+ exige la reparación del firme de la calzada en el polígono Cantabria

El concejal del Partido Riojano (PR+) en de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado hoy "el mal estado del firme de las calzadas del polígono Cantabria, que presenta daños en numerosas zonas" y ha exigido obras de refuerzo y reparación, además del mantenimiento de calles y asfaltados de las vías.

El concejal regionalista trasladará esta solicitud a la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con el objetivo de que el equipo de Gobierno (PP) municipal planifique una labor de mantenimiento del pavimento del polígono, corrigiendo las áreas dañadas, para "evitar la imagen de abandono y desidia que presentan actualmente", ha informado el PR+ en una nota.

Algunos vecinos de Logroño, que trabajan en el polígono Cantabria, se han puesto en contacto con el PR+ para denunciar el estado de las calzadas.

Desde el Partido Riojano se comprobó y se ha elaborado un pequeño reportaje fotográfico, que "es tan sólo una muestra del estado general", ha indicado el edil.

Según Antoñanzas, "mantener el estado del polígono en unas condiciones óptimas es una forma de apoyar a las empresas y a los trabajadores que sufren cada día, cuando van y vuelven del trabajo, esa situación".

Antoñanzas ha opinado que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, "tiene olvidado el mantenimiento de la ciudad porque con eso no se sale en la foto, es un trabajo imprescindible, pero que no se ve, por eso no es una prioridad para ella, pero sí que es importante para la mayoría de los ciudadanos y las empresas".

Según las palabras de este concejal, "la alcaldesa está pendiente de otras guerras políticas, mientras desde el equipo de Gobierno se está desatendiendo lo básico".

"Son insuficientes los fondos que se destinan al mantenimiento de la ciudad y queremos subrayar la importancia que tienen las pequeñas cosas que afectan a los vecinos de Logroño y de cada uno de sus barrios, por lo que pedimos al Consistorio que se ponga a trabajar en ello", ha concluido Antoñanzas.