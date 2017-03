Los contratos electrónicos y la venta a distancia repuntan en las consultas en la OMIC

Los contratos electrónicos y la venta a distancia han registrado un repunte en las consultas a la OMIC de Logroño en 2016, que registró 7.082 actuaciones, frente a las 6.966 de 2015 y entre las que predominaron las vinculadas a las telecomunicaciones, bancos y seguros.

El concejal logroñés de Participación Ciudadana, Ángel Sáinz Yangüela, ha presentado hoy, en un encuentro informativo, la memoria de 2016 de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que es un servicio gratuito que ofrece al Ayuntamiento de información, reclamaciones y denuncias relacionado con el consumo.

"La temática se ha modificado con los años, aunque siguen siendo los sectores de telecomunicaciones, bancos y seguros los más demandados", ha indicado.

Ha relatado que en 2016 "han seguido llegando reclamaciones relativas al paso al mercado libre de los servicios esenciales, como gas y electricidad; y, como novedad, temas relacionados con la utilización del comercio a distancia y la venta fuera de establecimiento".

Sus datos indican que del total de las 7.082 actuaciones, 5.985, que son el 84,51 % del total, fueron consultas -5.601 del sector de servicios y 1.481 del de bienes-; 1.042, un 14,71 %, se plantearon como reclamaciones; y las denuncias representaron el 0,78 %.

Además, se recibieron 1.097 expedientes, frente a los 1.125 de 2015; y, de ellos, se incoaron 196, se impusieron 37 sanciones por un total de 28.028 euros; se archivaron 43 y hay 116 en trámite.

Sáinz Yangüela ha explicado que el principal motivo de estos informes se centró en el incumplimiento "sistemático" de las empresas de comercio electrónico de facilitar el contrato al consumidor con carácter previo a la contratación de los servicios ofertados.

También se instruyeron expedientes por no aplicar promociones ofertadas de forma telefónica, imponer servicios al consumidor de forma unilateral, falta de contestación al requerimiento de la OMIC, no disponer o negarse a facilitar las hojas de reclamación, contestaciones que no corresponden con la reclamación efectuada y la ausencia de prueba en las alegaciones aportadas.

Entre las consultas más planteadas el año pasado destacaron los relacionados a electrodomésticos, teléfonos móviles, textil y enseres del hogar.

Garantías y productos defectuosos

En el comercio tradicional, las consultas más demandadas fueron por temas vinculados a las garantías de los productos; problemas con la utilización de las hojas de reclamación, la devolución de productos no defectuosos, la obligación de su recepción por el comercio y la consiguiente emisión de vales por parte del establecimiento.

El concejal ha reseñado que, en el ámbito del comercio a distancia, la OMIC logroñesa ha detectado el repunte en las consultas sobre ventas a distancia y las ventas fuera de establecimiento comercial.

"Se van implantando fuertemente dentro de la sociedad de la información en la que nos encontramos y en las que cabe destacar los nuevos métodos de pago", ha dicho.

En el sector servicios se apreció que el ámbito más demandado por el consumidor fue el de las telecomunicaciones, con 1.560 consultas, pero, ha dicho, es "muy relevante" el incremento respecto a 2015 de los temas relacionados con los contratos electrónicos.

La memoria señala que la prestación de servicios o defectos de fabricación son el motivo más común que hace que el ciudadano acuda a la OMIC, seguido de los problemas relacionados con los precios y ofertas comerciales relacionados con los mismos.

Los meses que demandaron una mayor actividad de la OMIC en 2016 fueron febrero, con 773 actuaciones; abril, con 756; marzo, con 728; mayo, con 678; y enero, con 590, que coincidieron con épocas de devoluciones o de mayor consumo debido a celebraciones.

En el lado opuesto se situaron los meses de julio, diciembre, octubre y septiembre, ha indicado Sáinz Yangüela, para quien el consumidor de Logroño prefiere hacer sus consultas o reclamaciones en la misma OMIC, lo que ocurrió el año pasado en el 60,79 %; un 37,04 % utilizó el teléfono y un 2,27 %, el correo electrónico

De las personas que acudieron a la OMIC el año pasado, un 55 % fueron mujeres y un 45 %, hombres, lo que supone una línea ascendente la participación masculina, ha dicho.

Al igual que en años anteriores, predomina el consumidor entre 30 y 65 años que, cada vez más, elige los medios de telecomunicación para realizar sus consultas, "aunque continúa prefiriendo la consulta personalizada".

Los consumidores de esta franja de edad fueron el 73,21 % del total; los jóvenes de 18 a 30 años, el 15,62 %; y las personas mayores, el 11,17 %.

Las actuaciones entre los sectores de Logroño se mantuvieron en los mismos datos porcentuales que en 2015, dado que el distritos Centro acaparó el mayor número de actuaciones, 1.864; seguido del del Sur, con 1.631; y del Este, con (1.445.

El concejal ha narrado que el Ayuntamiento de Logroño concedió en 2016, a través de la OMIC, 6.250 euros en concepto de subvenciones. Además, han continuado las campañas informativas sobre el funcionamiento de la OMIC en centros educativos y en ferias significativas, como Logrostock.