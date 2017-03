Evita el coche por Murrieta

No uses el coche. O si no te queda más remedio, ni se te ocurra acercarte por la fuente de Murrieta de 21.00 a 06.00 horas. La campaña de asfaltado acomete la restauración del entorno esta noche en la plaza del Alférez Provisional.

¿Que te afecta directamente porque vives por ahí? No te preocupes que se permitirá el acceso a los garajes por Avenida de Portugal, Siervas de Jesus y Saturnino Ulargui y los agentes de Policía te darán las oportunas indicaciones para llegar a casa.

Con estas obras de reparación finaliza la campaña de asfaltado que se ha desarrollado en las calles San Matías, oyón, Cervera, Madre de ios, Luis de Ulloa, La Ribera, Valdegastea, Portillejo, Serradero, Clavijo y Gonzalo de Berceo.

Dichas obras han consistido en la retirada del asfalto viejo y la renovación por una nueva capa de 5 centímetros (Tipo AC-16) que mejorará el agarre de los vehículos.