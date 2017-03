Cambia denuncia la «falta de respeto» del PP por «ocultarles» información

Logroño. El portavoz de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la capital riojana, Gonzalo Peña, denunció ayer la «falta de respeto» que para el grupo municipal y para sus 11.619 votantes suponen las «reiteradas ocultaciones de información» por parte del PP y, concretamente, del concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo.

Peña criticó que el equipo de Gobierno ha «menospreciado» a Cambia Logroño «hasta en tres ocasiones» en los últimos tiempos y se preguntó «si ésta es su concepción de democracia y transparencia». «Su mayoría ha acabado, esto ha dejado de ser su cortijo particular, y por lo visto no se han enterado o no se quieren enterar», recordó.

La denegación de fondos europeos para el proyecto de la Villanueva -«dada a conocer por nosotros»-, el convenio urbanístico de Maristas -«del que no se informó a algunos grupos»-, y la reunión con vecinos de Duques de Nájera -«donde sólo se invitó a PSOE y C's»-, fueron los casos denunciados por el portavoz.