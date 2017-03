Vertederos para amueblar una casa

Si usted desea amueblar el salón de su casa, de su merendero o, al menos, su chamizo y no es demasiado exigente, podría haber acudido hasta hace poco a la explanada contigua al cementerio de Varea y haber elegido sillón. No hubiera dispuesto de 'cheslong' pero podría haber apañado una habitación con unos cuantos muebles más, como una desvencijada estantería, una mesa coja y un armario cuyas puertas no se cierran. Hay mobiliario en peor estado en algunas viviendas, pero la peculiaridad de este muestrario gratuito era que estaba a la intemperie, en el término municipal de Logroño, en un improvisado e ilegal vertedero, próximo a viviendas y empresas, además de ser vecino del camposanto del barrio.

Jesús Ruiz Tutor Concejal de Medio Ambiente «El Ayuntamiento actúa sistemáticamente, hacemos labores de control y limpieza» «Tristemente, esta es la realidad urbana en la que vivimos. Falta responsabilidad ambiental»

No obstante, si usted es un manitas de la electrónica puede acudir al camino sin salida que se encuentra entre la calle San Adrián y la entrada a la ciudad por la N-111 y elegir televisor para ese salón que podría amueblar a coste cero. Sólo tendrá que repararlo, pero seguro que entre todos los ejemplares que encontrará allí podrá formar un 'Frankenstein' audiovisual, eso sí, antediluviano y seguramente sin TDT. A cambio también podrá alicatar los baños y la cocina con todos los azulejos allí mismo arrojados, aunque deberá esforzarse en reconstruir su cuadratura, puesto que la mayoría están rotos y descascarillados.

El yeso, los ladrillos, las tuberías e, incluso, alguna pieza de automóvil y un colchón para completar la chabola lo puede encontrar en el camino viejo de Oyón, cerca del barranco de los Pozos. Los tres vertederos citados anteriormente son sólo tres ejemplos de las escombreras que habitualmente se pueden encontrar ya no sólo en Logroño sino en la mayoría de localidades riojanas. En la capital hay más, algunos de ellos se encuentran en los caminos de Valdegastea y del barrio El Cortijo. Todos suponen ya no sólo una imagen degradada de la ciudad, también un peligro de insalubridad.

La ordenanza municipal de limpieza aprobada en el 2001 y modificada en el 2011 recoge «el derecho a vivir en una ciudad limpia y el deber de no ensuciarla», consciente de «la necesidad de cambiar ciertos comportamientos ciudadanos». El Ayuntamiento de Logroño ha asegurado a Diario LA RIOJA que conoce la existencia de este tipo de vertederos incontrolados, sobre los que se actúa limpiándolos dos veces al año. Precisamente ya está efectuando una limpieza de los mismos, como acaba de hacer en el de Varea, pero la lucha contra quien vierte allí la basura parece una causa perdida.

1. Escombrera situada entre la calle San Adrián y la N-111. / 2. En la avenida de Aragón de Logroño, junto al cementerio del barrio de Varea, se encontraba hasta hace pocos días una escombrera llena de muebles desvencijados. / D.M.A

Prohibido tirar hasta colillas

«El Ayuntamiento actúa sistemáticamente, hacemos labores de control y limpieza en puntos que son muy repetitivos», explica el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, quien advierte: «Ponemos barreras físicas, pero echan en otros sitios. El coste que supone esta mala actuación es de entre 50 y 100.000 euros al año». El Servicio de Inspección de Medio Ambiente y la Policía Local de Logroño intentan velar contra las escombreras, aunque Jesús Ruiz Tutor prefiere llamarlas «puntos de vertidos inadecuados».

La ordenanza dicta que «queda prohibido tirar y abandonar en la vía pública, así como en solares y terrenos públicos y privados, cualquier tipo de residuo». Está prohibido y penado arrojar, incluso, «papeles, colillas, envoltorios y peladuras». «Cuando son residuos peligrosos, actuamos de oficio. Tristemente, esta es la realidad urbana en la que vivimos», declara el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño. Los residuos procedentes de obras deben depositarse en contenedores previamente autorizados. La ordenanza municipal establece sanciones de entre 12 y 300 euros para las infracciones leves. La reiteración de comisión de faltas leves puede acarrear una falta grave de entre 301 y 600 euros, mientras que la acumulación de este tipo de anteriores faltas puede suponer una infracción muy grave, con multas de entre 601 a 900 euros.

Los criterios que se establecen para la graduación de las faltas dependen de la intencionalidad y la citada reiteración en el acto, con mayor gravedad si se repite un mismo hecho durante el periodo de un año, y la naturaleza de los perjuicios causados. El Consistorio logroñés es consciente de que este tipo de actuaciones proceden de obras ilegales y de la «falta de responsabilidad ambiental», aunque se investigan.