Así amanecía ayer la calle Doctores Castroviejo, con una valla que anunciaba el corte por obras y que, aunque no impidió, sí dificultó el acceso al tráfico rodado que, pese a tener la calle la catalogación de peatonal, no sólo existe sino que es de lo más intenso. ¿La causa? El Consistorio ha otorgado licencia a un particular para la apertura de una zanja para actuaciones relacionadas con el saneamiento entre los números 29 y 31 de la calle.