El PSOE pide anular el convenio de Maristas para que se ajuste a la ley regional

logroño. Convencido de que el de Maristas es «un mal acuerdo» y no da garantías para que se construya en el solar «en menos de un año» y se solucione de una vez la sensación de abandono, el Grupo Municipal Socialista presentó ayer doce alegaciones al convenio recientemente firmado entre el Ayuntamiento de Logroño y la propietaria de los terrenos, recogidas en un documento en el que se termina solicitando «la suspensión de la tramitación del mismo para que sea modificado y corregido», de modo que «se ajuste a la legalidad urbanística».

La portavoz municipal Arraiz explicó que su formación no comparte las bases de este convenio en el que, según sus palabras, «perdemos todos: la ciudad en general, los vecinos y los comerciantes de la zona». Así, la primera de las alegaciones hace referencia a que la nueva ordenación no conlleva el aumento de espacio público para el disfrute de los ciudadanos, «sino que hay una pérdida considerable» al pasar de 4.750 metros cuadrados a 1.350. «Actualmente está definido como espacio privado-espacio libre de uso público, pero con el nuevo plan se divide en dos partes: una zona privada y otra que se define como espacio público». También critican la «desconfiguración urbana de la parcela, «ya que se rompe la manzana de Ciriaco Garrido y se crea una nueva plaza estrecha para dar servicio al nuevo polideportivo, un nuevo espacio innecesario porque Lobete está al lado. «Quedará como un fondo de saco al no tener la plaza continuidad y estar rodeada de edificios de 7 alturas que restarán luz a la misma». Igualmente, consideran que «conllevará un gran impacto en la zona porque, en primer lugar, los vecinos de la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo con miradores orientados a Maristas verán reducido el espacio libre que actualmente tienen» y «también se incumple la norma urbanística, que establece que la altura máxima de edificación solo podrá alcanzar la altura media de los edificios existentes».