Ciudadanos asegura que el Gobierno local del PP no sabe qué hacer con el CCR

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos de Logroño, Julián San Martín, ha afirmado hoy que el principal problema del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) es que el Gobierno local del PP "no sabe qué hacer con él" y se pierde "una oportunidad de oro" para promocionar el Casco Antiguo de la ciudad.

En una nota, se ha referido a las conclusiones de Ciudadanos (Cs) sobre la comisión de control municipal sobre la gestión del CCR, en la que "queda patente la mala gestión y dejación de funciones de la 'concejala de no cultura',Pilar Montes".

Ha incidido en que "la falta de estrategia política, de buena gestión y de responsabilidad del equipo de Gobierno local han llevado a esta situación".

Ciudadanos establece que ni la empresa adjudicataria ni el Ayuntamiento se ponen de acuerdo en asumir sus responsabilidades y quién es el responsable de la mala gestión, "si el consistorio por no haber revisado las instalaciones o la empresa por no haberlas mantenido adecuadamente", ha dicho.

Para San Martín, no solo existe un problema de goteras, sino que el sistema informático del edifico está defectuoso, un inmueble "supuestamente inteligente, que controlaba las entradas y salidas de aire, la apertura de puertas y el alumbrado por ordenador".

"Se suspendió el contrato sin un informe claro de la Unidad de Arquitectura municipal que permita su reapertura", ha apuntado, y " va pasando el tiempo, casi un año, por lo que la empresa podría solicitar una indemnización por el cierre".

Cree que "el Gobierno local ha pecado de una excesiva permisividad en el cumplimiento del contrato, muy perjudicial para los intereses del Ayuntamiento".

"No ha habido gestión y si la ha habido, ha sido una chapuza y la responsable es la concejala del ramo, Pilar Montes", según San Martín, para quien "esta chapuza y falta de gestión está afectando negativamente a los intereses de la ciudad y de este Ayuntamiento".

"Pilar Montes está ejerciendo como la concejala de no turismo, no comercio y no cultura", según el portavoz municipal de Ciudadanos, y "los logroñeses no se lo merecen".