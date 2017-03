Cambia pide a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento por la gestión del CCR

La polémica en torno al Centro de la Cultura del Rioja pasó ayer del ámbito político al judicial, justo un día antes de que la comisión municipal de control sobre la gestión de la fallida instalación cultural exponga sus conclusiones. El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, afirmó en el Palacio de Justicia que la investigación no puede, como teme, «cerrarse en falso» con «la exoneración de responsabilidades por parte de sus gestores y el pago de una posible indemnización». Peña justificó así la denuncia ante la Fiscalía de La Rioja en la que reclaman que se investigue al Consistorio logroñés y demás funcionarios y autoridades por un posible delito de malversación «por omisión de control en la gestión». El equivalente de la malversación sería, señalan, en torno a un millón de euros del contrato, «más otras cantidades».

En su escrito, citan a los responsables de la empresa gestora del CCR, Sapje-Osga, al gerente, a la concejala de Cultura y a la alcaldesa «como última responsable». Como explicó Peña, «las escasas explicaciones recibidas en la comisión» y «la no asistencia de actores importantes en el caso» lleva a la posible existencia «de hechos muy graves, que podrían ser constitutivos de un delito». La denuncia, sin embargo, como incidió la abogada de la formación Henar Moreno, no «va en el sentido de una apropiación por parte de los responsables, sino de control de la gestión: cuando eres gestor de un dinero público, la obligación es verificar el cumplimiento del servicio que has contratado».

Peña explicó en que la denuncia se plantea, por un lado, por los incumplimientos de la empresa respecto al pliego de condiciones técnicas del contrato; y, por otro, con respecto a las mejoras ofrecidas en su gestión. «Montes y Gamarra son las máximas responsables, si hubieran exigido el cumplimiento, el CCR estaría abierto y nosotros no estaríamos aquí».

LAS FRASES Gonzalo Peña Portavoz de Cambia Logroño «Las escasas explicaciones y las ausencias en la comisión nos han llevado a tomar esta decisión» Henar Moreno Abogada «Cuando eres gestor de un dinero público, la obligación es verificar el cumplimiento del servicio»

El portavoz de Cambia recordó que el cierre temporal, desde hace casi un año, en el que se encuentra el edificio «se debe a un deficiente mantenimiento, a que eventos inadecuados han dañado la cúpula, y a otras actuaciones inadecuadas por parte de la empresa», que, a su juicio, solo confirman «una dejación de funciones por parte del equipo de Gobierno del PP y una gestión inadecuada». Todo esto, a su entender, lleva a la posible existencia de «hechos muy graves, que «han llevado a un cierre a la carta que solo beneficia a la empresa», la que, «después de su suspensión de contrato, puede incluso llegar a pedir una indemnización».

Acusación gratuita, dice el PP

Por su parte, el Grupo Municipal Popular lamentó, a través de un comunicado, el «nuevo ejercicio de oportunismo político» de Cambia Logroño, ya que, antes de que se presenten las conclusiones de la comisión, acuden a la justicia en su intento de «verter acusaciones gratuitas».

Según explicaron, el Ayuntamiento sigue trabajando para la apertura del CCR y que este centro impulse la revitalización del Casco y recuerdan el reciente contrato para la reconfiguración de los sistemas informáticos de gestión del centro.