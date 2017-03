El PSOE reclama «suspender» el convenio de Maristas para «ajustarlo a la legalidad»

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha presentado este lunes las doce alegaciones al convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y la propietaria del solar de Maristas, en las que se solicita "la suspensión de tramitación del mismo para que sea modificado y corregido", de modo que "se ajuste a la legalidad urbanística".

Como ha subrayado Arraiz en rueda de prensa, los socialistas solicitan esta suspensión, "en primer lugar, para que se ajuste a la actual legislación en materia de urbanismo de La Rioja y estabilidad presupuestaria".

A ello ha sumado, en segundo término, "para que cualquier modificación se realice en base al actual planeamiento vigente de la ciudad de Logroño, especialmente en lo referente al mantenimiento de las alturas, la manzana y el espacio público".

Arraiz ha comentado que "el Grupo Municipal Socialista no comparte las bases de este convenio polémico porque supone una modificación del Plan General Municipal que no mejora el existente y no da garantías para que se construya inmediatamente en el solar y se solucione de una vez la sensación de abandono que sufre la zona".

En este sentido, ha subrayado que "si se quiere mejorar la zona, se puede plantear otro desarrollo en el convenio porque el PSOE no aceptará un mal acuerdo en el que perdemos todos: la ciudad en general, así como los vecinos y los comerciantes de la zona".

LAS ALEGACIONES.

La primera de las alegaciones del Grupo Municipal Socialista hace referencia a "cómo se reduce de manera considerable el espacio público que contiene el Plan General de 4.750 m2, definido actualmente como privado-espacio libre de uso público, ya que el mismo se divide en dos partes: una zona que se clasifica como privada y otra como espacio público".

Por tanto, ha explicado que "la nueva ordenación no conlleva el aumento de espacio público sino que todo lo contrario, se pierde al reducirse de 4.750 a 1.350 metros cuadrados la plaza de disfrute general para los ciudadanos".

Por otro lado, la portavoz del PSOE ha criticado que "se rompe la configuración urbana de la parcela, rompiéndose la manzana Ciriaco Garrido y creándose una nueva plaza estrecha que nace sin vocación de uso para dar servicio al nuevo polideportivo, un nuevo espacio como fondo de saco al no tener continuidad esta plaza y al estar rodeada de edificios de 7 alturas que restarán luz a la misma".

Además, el nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la propietaria del solar de Maristas "supone un aumento de la densidad de vivienda al traspasarse los 1.320 m2t del polideportivo a la zona residencial".

Ha recordado que este incremento "es contrario a derecho, al no cumplir con la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja de 2006 que impide a la COTUR, una vez que hayan trascurrido 4 años desde la entrada en vigor de la Ley, aprobar aumentos de densidad de población si no se ha procedido a revisar el Plan General Municipal, cuestión que no ha ocurrido en Logroño".

Igualmente, ha detallado que "la decisión conlleva un gran impacto en la zona porque, en primer lugar, los vecinos de la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo con miradores orientados al colegio de Maristas verán reducido el espacio libre que actualmente tienen al prever el convenio que se edifique dentro del patio actual".

En segundo lugar, ha señalado que "afectará a los vecinos de Avenida Colón, donde la edificación contemplada en el Plan General para el edificio contiguo a la fachada principal del antiguo colegio se eleva de baja más 5 a baja más 6, y a los que residen en la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, donde el edificio noble que tiene baja más 5 se eleva a baja más 6.

Y, en tercer y último lugar, "el aumento de altura se produce de manera especial en la calle Ciriaco Garrido, al pasar de baja más 6 retranqueada a baja más 7 retranqueada, circunstancia que se produce justo en una calle que tiene enfrente edificios que en ningún momento superan las 6 alturas y que están entre baja más 3 y baja más 6".

Por todo ello, el PSOE considera que "se incumple el art. 21 de las Normas Urbanísticas de La Rioja, que establece que la altura máxima de edificación de la misma solo podrá alcanzar la altura media de los edificios ya construidos, cuestión que no se da con esta modificación".

Una de las alegaciones presentadas por el PSOE hace referencia a que "se rompe la alineación aprobada en la calle Colón, lo cual al aumentar más la altura del edificio que se prevé construir en la esquina de la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo se estrechará más Avenida Colón y se producirá una mayor sensación visual de cerramiento".

Asimismo, "este cambio de alineación conllevará dificultades para la entrada al nuevo garaje que se construya en este solar y se restará espacio a los peatones en toda esa acera".

Otro asunto importante para el PSOE es que "en el convenio no se concreta ninguna penalización por el incumpliendo de los plazos", "ninguna obligación de la propiedad sobre la limpieza, ornato y seguridad del solar hasta que este resulte urbanizado en su totalidad", ni "ningún plazo para el desarrollo residencial de la parcela ni usos provisionales con los que dar vida a este solar mientras no se desarrollen las edificaciones resultantes de la modificación".

Asimismo, Arraiz ha señalado que "las garantías que se concretan solo son el 3% de la urbanización de la plaza, cantidad que será ínfima y que ni garantiza ni penaliza nada dado el escaso presupuesto que tendrá la realización de dicha plaza".

En cuanto a la decisión de que el polideportivo pase a ser propiedad municipal, la portavoz socialista ha insistido en que "no existe en el expediente del convenio ninguna justificación que motive esta decisión" y ha añadido que "hay que tener en cuenta que en las cercanías de esta zona se encuentra el Polideportivo Municipal de Lobete y, por lo tanto, sería más razonable que la creación de nuevas dotaciones deportivas se realice en barrios que carecen de las mismas".

Según ha aclarado Arraiz, "no existe una valoración económica de las obras a realizar en el polideportivo de Maristas para su ampliación y puesta en funcionamiento, así como tampoco del gasto corriente que supondrá para Logroño Deporte y, por ende, para el Ayuntamiento de Logroño".

De esta forma, "se incumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a este Ayuntamiento a valorar las repercusiones y efectos de todos sus actos que afecten a ingresos y gastos públicos presentes o futuros, como es el caso".

Por último, ha destacado que "la intención municipal de obtener el polideportivo de Maristas o bien, la intención de la propiedad del solar de quitárselo es el origen del presente convenio, donde la ciudad claramente no gana porque el acuerdo beneficia a la propiedad, que consigue un nuevo espacio privado de 2.500 m2 y se desprende del polideportivo".

Por el contrario, ha denunciado que "la ciudad de Logroño pierde con este convenio un gran espacio público de 4.500 m2 con diferentes accesos desde las calles Colón y Ciriaco Garrido para quedarse, finalmente, con una pequeña plaza que no llega a los 1.500 m2".