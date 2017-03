«Las lesiones más frecuentes por alcance suelen ser en las extremidades»

Cuando se produce un atropello, las lesiones más frecuentes suelen ser en las extremidades y no tanto en cuello y columna, más propias éstas cuando en un accidente el herido es el ocupante del coche, según explica el médico especialista en Traumatología de Los Manzanos, Fernando Sáez Aldana. El caso más representativo sobre este tipo de lesiones tuvo lugar el pasado 17 de enero en la calle Escuelas Pías, cuando un turismo pasó literalmente por encima de los pies de un hombre de 40 años, que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital San Pedro.

Pero, al margen de este caso, lo más común en los pasos de cebra son las lesiones de rodilla, frecuentes cuando el vehículo impacta lateralmente sobre el peatón con el parachoques. «Suele ser el clásico conductor que no respeta el paso y termina atropellando al peatón ocasionándole un traumatismo de la rodilla que suelen producir lesiones graves, fracturas incluso». Otras veces, si el peatón cae, se pueden producir lesiones de muñecas, o de hombros (si es de lado), de húmero y de clavícula. «También se dan fracturas costales, en la zona del tórax... todo depende del grado de energía del impacto... puede haber polifracturas de pelvis o de grandes huesos largos, de tobillo...».

Afortunadamente, los atropellos más frecuentes son leves y, como explica Fernando Sáez Aldana, producen pequeñas lesiones, o de una gravedad intermedia, con resultado de fracturas aisladas de la muñeca y el hombro. Pero a urgencias también llegan casos mucho más dolorosos, en las que se han producido varias fracturas o lesiones intracraneales o lesiones de cavidades que pueden afectar a vísceras, al cerebro, al corazón o a los pulmones y de las que pueden derivarse secuelas. El alcance de la lesión también depende de la edad y de cómo es el accidente, la velocidad y el tipo de vehículo interviniente. No es lo mismo un golpe suave que un golpe frontal. «Logroño es una ciudad con un número exagerado de accidentes urbanos», opina Sáez Aldana, quien añade: «Siempre suele ser por lo mismo, por no respetar los pasos de peatones y no guardar la distancia de seguridad».