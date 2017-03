La ordenanza, según el sector, «es imposible de cumplir» en la práctica

El debate no es nuevo y, de hecho, el sector lleva años solicitando la modificación de una ordenanza que, a su juicio, «es imposible de cumplir» en la práctica. Sin embargo, de momento todo sigue igual. Y las denuncias, tal y como vienen a confirmar, siguen estando a la orden del día. «No se incumple por incumplir, sino porque la propia normativa está abierta a interpretaciones, demasiadas, y en ocasiones hasta los propios criterios técnicos no resultan factibles», comentan algunos de los denunciados.

Ya el incendio en una terraza apilada en torno a una de las columnas de Portales el verano del 2014 invitaba a la reflexión sobre la necesidad de cambios en una ordenanza que, dada la actual controversia, ni parece dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía ni a las demandas del sector hostelero evitando el uso indebido de los espacios públicos. Y eso que entonces Logroño se quedaba en las 450 terrazas, un 50% más que hacía tres años, pero algo más de 100 menos de las que se contabilizan hoy. Lo de apilar mesas y sillas, en cualquier caso, sigue suponiendo problemas. Un bar de Club Deportivo cerraba los pasados meses dejando la terraza en la calle... de donde comenzaron, según denuncian, a desaparecer elementos de hecho.

«Tenemos un problema, y gordo, pero aquí nadie mueve un dedo... Se lo hemos dicho al Ayuntamiento por activa y por pasiva. Y casos como el del Moulin Rouge en Gran Vía, por ejemplo, nunca se tendrían que haber dado pues no debería haberse concedido una licencia para una terraza mayor que el local. Los cerramientos siguen mal regulados, y el día que se empeñe alguien sabremos que todos son ilegales», protesta Francisco Martínez Bergés, presidente de la Asociación Hostelería Riojana.

«Respecto a los cerramientos no es que haya un vacío normativo, pero podría interpretarse como tal... lo lógico es que el Ayuntamiento se tomase un plazo prudencial, y ahí debe estar el buen criterio de qué es razonable o no, porque en inversiones de este tipo cuesta un tiempo traspasarlos. No hay plazos, pero deberían ser razonables y acomodarse a las circunstancias, y ahí estamos», concluye Enrique Arévalo, director general de Arbacares.