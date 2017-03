«El reto era conseguir un dos por uno, no hacer solo una estación sino generar espacio público»

El inicio de las obras de la estación de autobuses ha vuelto a hacer de Logroño destino habitual de Iñaki Ábalos. El arquitecto 'de cabecera' del soterramiento de la capital de La Rioja, redactor del tan traído y llevado PERI Ferrocarril, lleva años presumiendo de proyecto «por medio mundo» y piensa seguir haciéndolo pues aún queda «parte importante» del mismo.

-Tras más de un mes en el que nadie acertaba a decir si había o no obras, estos días ya han llegado las máquinas a la zona de la futura estación de autobuses y por fin se ve movimiento...

-Todas las obras, cuando se contratan, tienen un período de preparación, de gestión y de reuniones que no tienen visibilidad sobre el terreno sino en los despachos. Pero sí, ahí estamos ya, por fin en el sitio.

-¿Cuál será el primer hito en la construcción de la nueva terminal?

-Lo primero que tendrá visibilidad será cuando tengamos los pilares triangulares, piramidales, que irán apareciendo y que empezarán a dar la sensación de que la estructura se va a levantar, pero esto lleva tiempo. Hay que definir técnicamente todas las uniones, construirlos, transportarlos y montarlos. Nadie puede esperar por el mero hecho de la adjudicación de una obra, que al día siguiente ya se estén haciendo las fachadas.

-Ya en su día se dejó parte de la cimentación preparada.

-Se había dejado la parte cercana al cajón ferroviario, que sería más cara y complicada de hacer con el mismo ya en servicio como es el caso. Aclarar, eso sí, que la cimentación no está al 100%, pero sí los pilotajes más importantes.

-Se trabaja sobre terrenos de un PERI cambiante a lo largo de los años, al que se le ha incorporado la solución definitiva para el nudo de Vara de Rey. Suprimir un túnel para construir otro... un proyecto más caro. ¿Cómo explicarlo?

-Hay un consenso técnico y político, prácticamente por unanimidad, sobre tal solución. La ciudad se hace por consenso, no se hace por ordeno y mando, y a veces las soluciones de consenso no son ni las más sencillas ni las más baratas, pero son las buenas porque, precisamente, son las de consenso. La opción elegida no modifica casi en nada la viabilidad de los sistemas generales previstos, no desfavorece a ningún vecino y resuelve todos los problemas de circulación, por tanto, es muy acertada.

-Los vecinos de Duques de Nájera 2, 4 y 8, otro de los frentes abiertos, plantean edificar una torre junto a Belchite lo más alejada posible de las actuales viviendas. Dicen que si ya hay cinco, por qué no seis...

-Nuestro equipo ya ha hecho todos los estudios y alternativas... Espero que esos vecinos entren en razones porque la ciudad se construye, como digo, por consenso. Si todos quisiéramos que delante de nuestra casa hubiese un parque y ponerle la torre al vecino de enfrente, la ciudad no se podría hacer. Hay que llegar a acuerdos pensando en el bien común. Creo que se les han ofrecido alternativas y soluciones que son ventajosas y que indiscutiblemente generan mayor calidad urbana que la propuesta de una torre aislada en medio y sin ningún tipo de contextualización. Decide, en cualquier caso, el Ayuntamiento.

-Queda claro que usted, como arquitecto responsable del conjunto, se ha ido adaptando a las demandas de cada momento, como abaratar la estación de autobuses.

-Es que para eso estamos. Respecto a la estación de autobuses, conseguimos hacer planteamientos, aportando soluciones técnicas, que nos convencieron a todos y se abarató considerablemente, si bien también los precios de mercado para su adjudicación no han sido los mismos que en tiempos de la estación de ferrocarril.

-El debate en Logroño, en cualquier caso, siguió girando en torno a su precio... aunque la de autobuses, simétrica a la de trenes, se vendiese como parte 'irrenunciable' del proyecto

-Hay que ver la obra en su conjunto y finalizada. A lo mejor es un poco caro para una estación de autobuses, pero para un gran parque público que significa espacio central en la zona sur creo que es hasta barato. El reto de este proyecto ha sido siempre conseguir un dos por uno, no era hacer una estación intermodal sino generar espacio público aprovechando la explanada, un espacio de centralidad urbana necesario y beneficioso para Logroño por el mismo precio. Los logroñeses pueden estar muy tranquilos, el gasto ha sido muy razonable viendo los resultados. Un proyecto mezcla de arquitectura, paisaje y diseño urbano que Logroño, con consenso y tesón, está sabiendo sacar adelante y creo que es con lo que hay que quedarse.

-Hay quien, al respecto y por muchas explicaciones que se den, piensa que lo de la estación de trenes, para no tener AVE, ha sido excesivo...

-Ahí ya tienes que preguntar al Ministerio de Fomento. Creo que cuando se tiene una estación a la que pueda llegar el AVE, el AVE llegará tarde o temprano; lo que es seguro es que sin estación, no llega.