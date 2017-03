El 'Rey Pastor', 50 años latiendo

La semilla de la que germinó el colegio Rey Pastor la plantó en 1960 la congregación de los Capuchinos en un local junto a la iglesia de Valvanera, desde donde se empezó a atender a la población del entorno de la Beneficencia en pleno 'boom' de natalidad. Pero no fue hasta 1967 cuando se construyó el actual colegio, en Veléz de Guevara, hace justo ahora 50 años, un tiempo en que la vida en el seno de este centro logroñés no ha dejado de latir fuerte, pese a que, como reconoce su actual director, José Antonio García las Heras, no han sido años fáciles, «pero la ilusión siempre ha ganado la batalla». «La historia educativa reciente está plagada de leyes que no han hecho sino acrecentar la incertidumbre educativa...», reflexiona satisfecho, sin embargo, de cómo el Rey Pastor ha ido sorteando los cambios en educación. De hecho ha llegado a las 'bodas de oro' exhibiendo varias medallas, entre ellas, en 2009, la Q de Plata en el modelo EFQM de Excelencia Empresarial como sistema de gestión y el mérito de ser el primer colegio concertado en dar el paso a la jornada continua «...y salió por mayoría. Había que reaccionar, o nos adaptábamos a las nuevas necesidades de las familias o moríamos...», reflexiona.

El centro celebra su onomástica bajo el lema '50 años contigo' y el símbolo de la T (Tau de calidez), en referencia «al carácter propio de los Hermanos Menores Capuchinos y su formación en valores y compromiso solidario con los problemas y necesidades del momento.». El lunes tendrá lugar la apertura de los actos conmemorativos con un evento al que asistirán, entre otros, el presidente de La Rioja y el superior provincial de los Capuchinos: visitarán una exposición retrospectiva de fotografía del colegio y, a continuación, participarán en el acto de apertura del aniversario en Valvanera. Los actos continuarán la primera semana de abril con un encuentro de antiguos integrantes de la comunidad escolar desde los inicios del Rey Pastor.

El centro nació como sección filial masculina del instituto Nacional de Enseñanza Media Marqués de la Ensenada. Ya con la ley de 1970, se convirtió en colegio de EGB y a él se incorporaron alumnos de la Escuela de Patrimonio Escolar Diocesano que radicaba en la misma calle de Vélez de Guevara, 2. En 1974 estaban escolarizados 320 alumnos en 8 aulas. Dos años más tarde, ante la escasez de puestos escolares en el barrio se construyó la tercera planta por lo que el colegio pasó a tener 16 unidades. En el 2004 llegó el nuevo edificio de la ESO. Desde 1967 el colegio ha vivido gran cantidad de acontecimientos. Unos relacionados con los cambios del edificio y sus reformas de mejora y otros, con las personas, «lo más importante», asegura García las Heras, el primer director seglar del Rey Pastor, cargo al que llegó en 1990 tras el paso de Martín Eugui, Melchor Arbizu, Luis Ortigosa, Jesús Esteban, Francisco Javier Labiano, Néstor Zubeldía y José Luis Iso.