Abierta una ventanilla para reclamar plusvalías en Gestión Tributaria

Si Ciudadanos quería, vía moción, que el Ayuntamiento dejara de cobrar las plusvalías a los que demuestren que no se ha producido aumento en el valor de los inmuebles, que calculara el importe y que estableciera un procedimiento para devolver los importes cobrados «indebidamente», el pleno voto que no. Tanto PP como PSOE plantearon enmiendas tendentes a coordinar la actuación de Logroño con la de otros municipios, pero C's las rechazó. A continuación, PP, PSOE y PR+ mantuvieron que la moción en esos términos era inaplicable. «Ningún ayuntamiento puede interpretar la sentencia (del TC sobre un caso guipuzcoano) ni la ley. Es exclusivamente el legislador el que ha de modificar el impuesto», indicó la concejal de Hacienda, Mar San Martín, quien anunció que ya se ha habilitado en Gestión Tributaria una ventanilla para las reclamaciones que se pueden producir. La alcaldesa, Cuca Gamarra, consideró que el asunto de la plusvalía va más allá y alcanza al conjunto de la financiación de las administraciones locales. «No sólo afecta a Logroño, sino a todos los ayuntamientos de España. No podemos hacer lo que nos dé la gana».

También salió adelante otra iniciativa, en este caso de Cambia Logroño y con la única abstención de C's, sobre las titulizaciones de los préstamos y las medidas para que los ciudadanos puedan conocer si ellos se encuentran afectados por esta situación. Pese a los problemas que señaló la concejal del área, Pilar Montes, el pleno acordó poner en marcha un sistema que permita poder consultar e incluso adquirir los libros que ha editado el Ayuntamiento o en cuya edición ha colaborado y que se encuentran almacenados en dependencias municipales. Montes alegó que en estos momentos no hay medios para ello.

Paso en La Estrella

La calle Piqueras se estudiará junto a otras vías regionales que precisen reductores

Y por unanimidad votó el pleno una moción regionalista sobre medidas de seguridad en un paso de peatones de la calle Piqueras, en La Estrella. «El problema persiste. Es una calle con mucho tráfico y es un paso natural de los vecinos para acceder a servicios», señaló el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas. Desde el Gobierno local, Francisco Iglesias señaló que, en cuanto haya presupuesto regional para 2017, se realizará un estudio de las vías regionales que precisan reductores tanto en Logroño como en otros municipios. No prosperó, sin embargo, una petición del mismo Antoñanzas para añadir una parcela de 600 metros cuadrados al patio del colegio San Pío X.