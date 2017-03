Logroño. «Maristas ya, pero no a cualquier precio. El convenio entre el Ayuntamiento y Building Center es un dogma de fe y nos proponen votarlo con los ojos cerrados y con la nariz tapada jugando con las expectativas de los vecinos y comerciantes. Maristas ya, sí, pero con otro planteamiento urbanístico». El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, presentaba ayer una decena de alegaciones al convenio acordado por el equipo de Gobierno del PP para el antiguo colegio advirtiendo a Cuca Gamarra de que «no vamos a votar ningún cheque en blanco»

San Martín, quien precisó que tras reunirse con arquitectos, urbanistas y abogados especializados en el sector la conclusión a la que han llegado es que el convenio es «una chapuza», aseguró que hay alternativas que conjugan la viabilidad del proyecto para la empresa con una mejor solución para los vecinos y comerciantes de la zona.

«Esta misma mañana le hemos pedido a la alcaldesa que se plantee otras alternativas urbanísticas para mejorar lo presentado porque el convenio nos genera muchas dudas», explicó el portavoz 'naranja', quien permanece a la espera del informe solicitado para, de entrada, saber si el documento «es legal o no» y se ajusta a la LOTUR.

Desde C's, y dentro de sus alegaciones, se solicita que el convenio contemple que los bajos sean comerciales, «algo que no ocurre ahora mismo», y que se exija a la empresa un plazo de construcción con unas indemnizaciones en caso de incumplimiento, «y no irrisorias como en el actual convenio donde tiene que pagar 6.000 euros si no construye». Ciudadanos, de hecho, propone una indemnización del 10% de la inversión privada de cada fase si no se construye y que el Ayuntamiento se reserve el derecho de emprender acciones legales.

«Seguimos, además, esperando la justificación de Logroño Deporte sobre el futuro polideportivo, pues no hay ni proyecto ni costes ni memoria económica alguna sobre su futuro mantenimiento ni nada de nada», concluyó San Martín.